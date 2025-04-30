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Новини Штурм РФ на кордоні Сумщини
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Переміщення колон ворожої техніки вздовж кордону не спостерігається, - Демченко

Росіяни впродовж дня обстріляли 11 громад Сумщини

Наразі біля кордону України з боку РФ не спостерігається переміщення колон ворожої техніки. Втім, у відносній віддаленості від кордону війська РФ тримають техніку, яку накопичили ще в 2024 році для відбиття Курщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Сказати, що в безпосередній близькості до нашого кордону там рухаються колони техніки, переміщуючись туди-сюди, - цього не спостерігається. І якщо говорити про окремі ділянки, де ворог застосовує тактику малих штурмових груп, це в межах Сумської області, або ж намагається здійснювати штурмові дії на певних ділянках по Харківській області, то таких великих колон техніки, які б ворог там скупчував або застосовував для прориву нашого кордону, не спостерігається", – повідомив Демченко.

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Водночас, за словами речника, в межах Сумської області і в напрямку Харківщини на певній віддаленості від кордону ворог ще раніше, починаючи з минулого року, скупчив і техніку, і особовий склад, які, власне, і застосовує для вибиття Сил оборони України з Курщини. Так само навпроти Харківської області ворог концентрує техніку для руху в напрямку населених пунктів Липці та Вовчанськ.

"Якщо говорити про Вовчанськ зараз, то це той напрямок, де ворог також продовжує свої штурмові дії, намагаючись заглибитися на території України", - нагадав Демченко.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6001) Демченко Андрій (348)


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30.04.2025 10:59 Відповісти
Неділя, 20 лютого 2022, 19:12

Міністр оборони Олексій Резніков вважає недоречними розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може бути "завтра-післязавтра".

Джерело: Резніков в ефірі телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Станом на цю годину ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано.
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30.04.2025 11:00 Відповісти
Ну так, зелені ******* танці. Різні - танці з зірками, танець краба, а особливо - танці на граблях.
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30.04.2025 11:05 Відповісти
Це був геніальний хід Зеленського, призначити на саботаж ВСУ Резнікова. Мадяр досі згадує весільні дрони в кожному відео. Так зображувати лунатіка не от міра сего.... Зато ніхто не розстріляв та навіть не посадив. А чо з душевно вбогого взять....
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30.04.2025 11:08 Відповісти
а може її як потенціально-неблаганадежну віключити від соска?
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30.04.2025 11:01 Відповісти
"Переміщення колон ворожої техніки вздовж кордону не спостерігається..." Джерело: https://censor.net/ua/n3549583

А поперек кордону?
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30.04.2025 11:08 Відповісти
Окуляри купили?Зір відкоригували? У 2022 році ви теж нічого не спостерігали. Чи не туди дивились?
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30.04.2025 12:02 Відповісти
Вздовж кордону колон не спостерігаєте. . А впоперек? Чи по діагоналі? Звідки тоді вони заходять?
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30.04.2025 12:06 Відповісти
 
 