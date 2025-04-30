Переміщення колон ворожої техніки вздовж кордону не спостерігається, - Демченко

Наразі біля кордону України з боку РФ не спостерігається переміщення колон ворожої техніки. Втім, у відносній віддаленості від кордону війська РФ тримають техніку, яку накопичили ще в 2024 році для відбиття Курщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Сказати, що в безпосередній близькості до нашого кордону там рухаються колони техніки, переміщуючись туди-сюди, - цього не спостерігається. І якщо говорити про окремі ділянки, де ворог застосовує тактику малих штурмових груп, це в межах Сумської області, або ж намагається здійснювати штурмові дії на певних ділянках по Харківській області, то таких великих колон техніки, які б ворог там скупчував або застосовував для прориву нашого кордону, не спостерігається", – повідомив Демченко.

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Водночас, за словами речника, в межах Сумської області і в напрямку Харківщини на певній віддаленості від кордону ворог ще раніше, починаючи з минулого року, скупчив і техніку, і особовий склад, які, власне, і застосовує для вибиття Сил оборони України з Курщини. Так само навпроти Харківської області ворог концентрує техніку для руху в напрямку населених пунктів Липці та Вовчанськ.

"Якщо говорити про Вовчанськ зараз, то це той напрямок, де ворог також продовжує свої штурмові дії, намагаючись заглибитися на території України", - нагадав Демченко.