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Новости Ситуация на границе с Беларусью
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Ударной группировки на территории Беларуси нет, но угроза существует постоянно, - ГПСУ

Беларусь получила из РФ ЗРК

Сейчас пограничники не наблюдают существенных изменений в ситуации вблизи границы Украины с Беларусью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, на данный момент ситуация на границе с Беларусью не меняется, как и не меняется ситуация, которая сейчас есть вглубь территории Беларуси.

"Однако это направление остается угрожающим, учитывая то, что Россия может попытаться использовать его повторно. Теперь в непосредственной близости к границе какой-то ударной группировки, которая бы формировалась или была сформирована, наши подразделения, которые за этим наблюдают, не фиксируют", - отметил он.

По словам Демченко, на данный момент российских подразделений на территории Беларуси, которые бы представляли угрозу Украине в том количестве, которое бы могло к этому привести, нет.

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"Мы постоянно следим за тем, насколько ситуация может меняться, потому что Беларусь дальше, к сожалению, поддерживает Россию. И, собственно, нельзя исключать того, что с этого направления враг не прибегнет к каким-то другим действиям", - констатировал спикер ГПСУ.

Особенно, как подчеркнул он, учитывая то, что россияне снова анонсируют совместные учения.

"Конечно, если будет происходить перемещение российских подразделений в Беларусь, мы об этом будем знать", - резюмировал он.

Автор: 

Беларусь (7896) Госпогранслужба (6447) Демченко Андрей (285)


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В 22му теж не було ударного "угрупування"..
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30.04.2025 12:05 Ответить
Самі щось вкинуть, потім спростують, і так по колу…
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30.04.2025 12:06 Ответить
Це тільки мені щось нагадує кінець 2021, початок 2022 року?
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30.04.2025 12:09 Ответить
Интересно, чем бульбаши наступаь на Украину будут, если они практически все свои танки и БТРы кацапам отдали? У них то и наступать нечем!
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30.04.2025 12:32 Ответить
 
 