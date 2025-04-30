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Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
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Ударного угруповання на території Білорусі немає, але загроза є постійно, - ДПСУ

Білорусь отримала з РФ ЗРК

Наразі прикордонники не спостерігають суттєвих змін у ситуації поблизу кордону України з Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, на цей момент ситуація на кордоні з Білоруссю не змінюється, як і не змінюється ситуація, яка наразі є вглиб території Білорусі.

"Проте цей напрямок залишається загрозливим, зважаючи на те, що Росія може спробувати використати його повторно. Тепер у безпосередній близькості до кордону якогось ударного угруповання, яке б формувалося або було сформоване, наші підрозділи, які за цим спостерігають, не фіксують", - зазначив він.

За словами Демченка, на цей момент російських підрозділів на території Білорусі, які б становили загрозу Україні в тій кількості, яка б могла до цього призвести, немає.

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"Ми постійно стежимо за тим, наскільки ситуація може змінюватися, бо Білорусь далі, на жаль, підтримує Росію. І, власне, не можна виключати того, що із цього напрямку ворог не вдасться до якихось інших дій", - констатував спікер ДПСУ.

Особливо, як підкреслив він, зважаючи на те, що росіяни знову анонсують спільні навчання.

"Звісно, якщо відбуватиметься переміщення російських підрозділів у Білорусь, ми про це будемо знати", - резюмував він.

Автор: 

Білорусь (7935) Держприкордонслужба ДПСУ (6001) Демченко Андрій (348)


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В 22му теж не було ударного "угрупування"..
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30.04.2025 12:05 Відповісти
Самі щось вкинуть, потім спростують, і так по колу…
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30.04.2025 12:06 Відповісти
Це тільки мені щось нагадує кінець 2021, початок 2022 року?
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30.04.2025 12:09 Відповісти
Интересно, чем бульбаши наступаь на Украину будут, если они практически все свои танки и БТРы кацапам отдали? У них то и наступать нечем!
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30.04.2025 12:32 Відповісти
 
 