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Новости Выплаты погибшим добровольцам
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Зеленский подписал закон о 15 млн грн компенсации семьям погибших добровольцев

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает выплату 15 миллионов гривен семьям добровольцев, погибших во время защиты Украины.

Об этом говорится в карточке законопроекта №12234, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее законодательство предусматривало для гражданских, погибших во время участия в обороне государства, единовременное пособие в размере 1 860 750 гривен, тогда как для военнослужащих такая выплата не могла быть меньше 15 миллионов гривен.

Министерство по делам ветеранов инициировало уравнивание подходов, чтобы все, кто участвовал в борьбе против российской агрессии, получали равную поддержку от государства.

Для семей, которым уже были выплачены меньшие суммы, предусмотрена доплата до полного размера. Также законом определено официальное основание для предоставления статуса членов семьи Защитника или Защитницы Украины - специальная справка от командира подразделения сил безопасности или обороны об участии погибшего в оборонных мероприятиях.

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Автор: 

выплаты (648) Зеленский Владимир (20434) добровольцы (1171)


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Топ комментарии
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370 тысяч $ за одного погибшего? А Украине есть эти деньги? Больше похоже на очередную схему по набиванию карманов
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30.04.2025 13:59
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Чого тягнув?
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30.04.2025 13:51 Ответить
Зараз зявилася слушна нагода - підготовка до виборів. Але мені здається шо на чесних виборах хриплому вже нічого не допоможе. У потужного, декілька варіантів: груба фальсифікація результатів виборів на користь себе чи своєї креатури, відверта узурпація.
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30.04.2025 14:06 Ответить
Оптиміст...
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30.04.2025 14:15 Ответить
Треба врахувати той факт, що вибори можуть відбутися лише після припинення бойових дій, які в свою чергу будуть зупинені після укладання угоди про військову поразку України. На такому фоні у зєлі є якісь шанси?
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30.04.2025 14:25 Ответить
Ви недооцінюєте наш "нарід". Після Януковича все можливо! Трошки ***** вкладе дєнєжок в пропаганду кого треба...
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30.04.2025 14:27 Ответить
Складно не погодитися
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30.04.2025 14:30 Ответить
Життя показує, що у нас на президенських виборах зазвичай перемагають ті в кого ***** вкладає свою пропаганду на даний момент часу: Кучма, Янукович, Зеленський. Крім, звичайно, Юща і Пороха.
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30.04.2025 14:36 Ответить
Здається кучма в списку зайвий
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30.04.2025 14:48 Ответить
Треба ще дать зарплату гарну.І дуже богато корупціі.Навіть у транспорті чуеш,що чоловіки,яки служили,про це кажуть.
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30.04.2025 13:55 Ответить
Кравець каже що це намахалово для людей https://youtu.be/5yEffwcc-yk?feature=shared
Гра словами та визначеннями, що фактично зменшує відсоток того чого і так не платили.
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30.04.2025 13:56 Ответить
370 тысяч $ за одного погибшего? А Украине есть эти деньги? Больше похоже на очередную схему по набиванию карманов
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30.04.2025 13:59 Ответить
Скоро вибори...бо на жаль таких коштів в бюджеті не буде...
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30.04.2025 14:19 Ответить
Ось тільки одне де взяти гроші а за різними даними загиблих і пропавших безвісти понад 100 тисяч ?
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30.04.2025 14:32 Ответить
 
 