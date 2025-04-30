Зеленский подписал закон о 15 млн грн компенсации семьям погибших добровольцев

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает выплату 15 миллионов гривен семьям добровольцев, погибших во время защиты Украины.

Об этом говорится в карточке законопроекта №12234, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее законодательство предусматривало для гражданских, погибших во время участия в обороне государства, единовременное пособие в размере 1 860 750 гривен, тогда как для военнослужащих такая выплата не могла быть меньше 15 миллионов гривен.

Министерство по делам ветеранов инициировало уравнивание подходов, чтобы все, кто участвовал в борьбе против российской агрессии, получали равную поддержку от государства.

Для семей, которым уже были выплачены меньшие суммы, предусмотрена доплата до полного размера. Также законом определено официальное основание для предоставления статуса членов семьи Защитника или Защитницы Украины - специальная справка от командира подразделения сил безопасности или обороны об участии погибшего в оборонных мероприятиях.

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