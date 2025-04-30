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Новини Виплати загиблим добровольцям
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Зеленський підписав закон про 15 млн грн компенсації родинам загиблих добровольців

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає виплату 15 мільйонів гривень родинам добровольців, загиблих під час захисту України.

Про це йдеться у картці законопроєкту №12234, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше законодавство передбачало для цивільних, які загинули під час участі в обороні держави, одноразову допомогу в розмірі 1 860 750 гривень, тоді як для військовослужбовців така виплата не могла бути меншою за 15 мільйонів гривень.

Міністерство у справах ветеранів ініціювало зрівняння підходів, аби всі, хто брав участь у боротьбі проти російської агресії, отримували рівну підтримку від держави.

Для родин, яким уже було виплачено менші суми, передбачено доплату до повного розміру. Також законом визначено офіційну підставу для надання статусу членів сім’ї Захисника чи Захисниці України - спеціальна довідка від командира підрозділу сил безпеки чи оборони про участь загиблого в оборонних заходах.

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Автор: 

виплати (1048) Зеленський Володимир (23901) добровольці (923)


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Чого тягнув?
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30.04.2025 13:51 Відповісти
Зараз зявилася слушна нагода - підготовка до виборів. Але мені здається шо на чесних виборах хриплому вже нічого не допоможе. У потужного, декілька варіантів: груба фальсифікація результатів виборів на користь себе чи своєї креатури, відверта узурпація.
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30.04.2025 14:06 Відповісти
Оптиміст...
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30.04.2025 14:15 Відповісти
Треба ще дать зарплату гарну.І дуже богато корупціі.Навіть у транспорті чуеш,що чоловіки,яки служили,про це кажуть.
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30.04.2025 13:55 Відповісти
Кравець каже що це намахалово для людей https://youtu.be/5yEffwcc-yk?feature=shared
Гра словами та визначеннями, що фактично зменшує відсоток того чого і так не платили.
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30.04.2025 13:56 Відповісти
370 тысяч $ за одного погибшего? А Украине есть эти деньги? Больше похоже на очередную схему по набиванию карманов
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30.04.2025 13:59 Відповісти
 
 