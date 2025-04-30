Зеленський підписав закон про 15 млн грн компенсації родинам загиблих добровольців

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає виплату 15 мільйонів гривень родинам добровольців, загиблих під час захисту України.

Про це йдеться у картці законопроєкту №12234, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше законодавство передбачало для цивільних, які загинули під час участі в обороні держави, одноразову допомогу в розмірі 1 860 750 гривень, тоді як для військовослужбовців така виплата не могла бути меншою за 15 мільйонів гривень.

Міністерство у справах ветеранів ініціювало зрівняння підходів, аби всі, хто брав участь у боротьбі проти російської агресії, отримували рівну підтримку від держави.

Для родин, яким уже було виплачено менші суми, передбачено доплату до повного розміру. Також законом визначено офіційну підставу для надання статусу членів сім’ї Захисника чи Захисниці України - спеціальна довідка від командира підрозділу сил безпеки чи оборони про участь загиблого в оборонних заходах.

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