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Оборонная помощь Украине в будущем должна предоставляться под руководством Европы, - Уолтц

Волц говорит, что оборона Украины должна быть под европейским руководством

Соединенные Штаты больше не могут позволить себе "субсидировать" своих союзников по НАТО, и оборона Украины "должна быть под европейским руководством".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в интервью The New York Post подтвердил, что администрация будет поддерживать Европу в "военном и дипломатическом" плане, но будет "требовательной на всех уровнях".

"Мы четко дали понять, что помощь Украине в будущем должна предоставляться под руководством Европы. И это просто фундаментальный результат этих переговоров", - сказал Уолтц.

Также он повторил призывы президента США Дональда Трампа к членам НАТО увеличить свои оборонные бюджеты как минимум до 5% ВВП, отметив, что при первой администрации республиканца мало кто был готов выполнить "голый минимум" в 2%.

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"Мы должны сделать шаг назад и помнить, что 11 лет назад НАТО - как группа, все ее члены - взяли на себя обязательства достичь 2%. В 2014 году это был минимальный показатель... Что также произошло в 2014 году? Первое вторжение в Украину, захват Крыма. Это должно было бы стать тревожным сигналом для всех, чтобы достичь минимума", - отметил он.

"У нас впереди еще много работы, и мы будем продолжать требовать, чтобы наши союзники платили свою ... справедливую долю, чтобы они разделили это бремя", - заявил Уолтц.

Уолтц подчеркнул, что Соединенные Штаты, имея долг в $33 трлн, "буквально больше не могут позволить себе субсидировать европейскую безопасность".

Читайте: Украина и РФ должны как можно быстрее подписать мирное соглашение, прежде чем у Трампа лопнет терпение, - Уолтц

Он выделил премьер-министров Норвегии и Финляндии, которые, по его словам, "усилили" распределение бремени, в то время как "другие, такие как Испания и Канада, и даже наши добрые друзья в Италии ... просто ужасно недостаточны".

Автор: 

Европа (1866) помощь (7812) США (26743) Майк Уолтц (80)


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Топ комментарии
+8
ЯЗ забрали США, а допомогу має надавати ЄС...
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30.04.2025 14:38
+3
Підкуйлвник із США НА 100ТИЙ ДЕНЬ "ЗАКІНЧИВ ДОПОМОГУ ЖЕРТВІ РАШИСТСЬКОЇ АГРЕСІЇ-УКРАЇНІ.СТАВШИ ТИМ САМИМ СПІВУЧАСНИКОМ ВБИВСТВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І СТИМУЛЯТОРОМ КУЙЛА ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...ПОТВОРА
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30.04.2025 14:42
+3
Та не напружуйся з трампом, всі у світі вже зрозуміли шо гарантії сша не варті використаного піпіфаксу а сша як союзник - гівно яке зрадить у будь яку мить та вдарить у спину.
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30.04.2025 14:42
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Тоді не клянчите у України рідкоземельні
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30.04.2025 14:38 Ответить
ЯЗ забрали США, а допомогу має надавати ЄС...
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30.04.2025 14:38 Ответить
Та й вони скоро не будуть надавати
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30.04.2025 14:53 Ответить
США мало воювали в 2 х світових війнах у Європі, завдяки ізоляціонізму. І в 1й світовій і в 2 й вони спочатку не хотіли зупиняти агресора, а потім доводилося воювати. В 3й теж хочуть повоювати судячи з усього.
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30.04.2025 14:39 Ответить
х-ло, то не мы, то все проклятая гей-Европа...
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30.04.2025 14:40 Ответить
Європа хоче керувати тим, як хтось надаватиме Україні допомогу?
Сама Європа виробляти і допомагати вже не хоче?
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30.04.2025 14:41 Ответить
Навпаки - США хочуть отримувати ресурси і керувати, а допомогати має Європа на думку США.
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30.04.2025 14:52 Ответить
Підкуйлвник із США НА 100ТИЙ ДЕНЬ "ЗАКІНЧИВ ДОПОМОГУ ЖЕРТВІ РАШИСТСЬКОЇ АГРЕСІЇ-УКРАЇНІ.СТАВШИ ТИМ САМИМ СПІВУЧАСНИКОМ ВБИВСТВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І СТИМУЛЯТОРОМ КУЙЛА ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...ПОТВОРА
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30.04.2025 14:42 Ответить
Та не напружуйся з трампом, всі у світі вже зрозуміли шо гарантії сша не варті використаного піпіфаксу а сша як союзник - гівно яке зрадить у будь яку мить та вдарить у спину.
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30.04.2025 14:42 Ответить
Про майбутнє на мічці Волца я б не думав. Ні про своє при Трампі, ні про Трампове при владі у США.
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30.04.2025 14:42 Ответить
> Сполученні Штати більше не можуть дозволити собі "субсидіювати" своїх союзників по НАТО

Тобто, з 1945 року по 2025 рік могли собі дозволити. А зараз, коли amerika great again (найсильніша найчудовіша найгеніальніша країна всесвіту), то штати не тянуть, грошей немає ? Потужно.
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30.04.2025 14:46 Ответить
Європа більше не може дозволити собі купляти американську зброю. Європейські країни повинні виробляти зброю самостійно.
А свої Ф-35 і Патріоти США хай продають союзникам Росії і Північній Кореї.
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30.04.2025 14:49 Ответить
А Зе хоче віддати їм УСІ українські ресурси!
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30.04.2025 14:55 Ответить
Та ми вже зрозуміли, що за каденцію Трампа США з колись дійсно великої країни перетворюються на якесь невиразне непорозуміння з гопнічеським уклоном.
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30.04.2025 15:43 Ответить
 
 