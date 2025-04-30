Оборонная помощь Украине в будущем должна предоставляться под руководством Европы, - Уолтц

Соединенные Штаты больше не могут позволить себе "субсидировать" своих союзников по НАТО, и оборона Украины "должна быть под европейским руководством".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в интервью The New York Post подтвердил, что администрация будет поддерживать Европу в "военном и дипломатическом" плане, но будет "требовательной на всех уровнях".

"Мы четко дали понять, что помощь Украине в будущем должна предоставляться под руководством Европы. И это просто фундаментальный результат этих переговоров", - сказал Уолтц.

Также он повторил призывы президента США Дональда Трампа к членам НАТО увеличить свои оборонные бюджеты как минимум до 5% ВВП, отметив, что при первой администрации республиканца мало кто был готов выполнить "голый минимум" в 2%.

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"Мы должны сделать шаг назад и помнить, что 11 лет назад НАТО - как группа, все ее члены - взяли на себя обязательства достичь 2%. В 2014 году это был минимальный показатель... Что также произошло в 2014 году? Первое вторжение в Украину, захват Крыма. Это должно было бы стать тревожным сигналом для всех, чтобы достичь минимума", - отметил он.

"У нас впереди еще много работы, и мы будем продолжать требовать, чтобы наши союзники платили свою ... справедливую долю, чтобы они разделили это бремя", - заявил Уолтц.

Уолтц подчеркнул, что Соединенные Штаты, имея долг в $33 трлн, "буквально больше не могут позволить себе субсидировать европейскую безопасность".

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Он выделил премьер-министров Норвегии и Финляндии, которые, по его словам, "усилили" распределение бремени, в то время как "другие, такие как Испания и Канада, и даже наши добрые друзья в Италии ... просто ужасно недостаточны".