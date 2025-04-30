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Новини Допомога Україні Оборонні витрати НАТО
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Оборонна допомога Україні в майбутньому має надаватися під керівництвом Європи, - Волц

Волц каже, що оборона України має бути під європейським керівництвом

Сполученні Штати більше не можуть дозволити собі "субсидіювати" своїх союзників по НАТО, і оборона України "має бути під європейським керівництвом".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц в інтерв'ю The New York Post підтвердив, що адміністрація підтримуватиме Європу у "військовому і дипломатичному" плані, але буде "вимогливою на всіх рівнях".

"Ми чітко дали зрозуміти, що допомога Україні в майбутньому має надаватися під керівництвом Європи. І це просто фундаментальний результат цих переговорів", - сказав Волц.

Також він повторив заклики президента США Дональда Трампа до членів НАТО збільшити свої оборонні бюджети щонайменше до 5% ВВП, зазначивши, що за першої адміністрації республіканця мало хто був готовий виконати "голий мінімум" у 2%.

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"Ми повинні зробити крок назад і пам'ятати, що 11 років тому НАТО – як група, усі її члени – взяли на себе зобов'язання досягти 2%. У 2014 році це був мінімальний показник… Що також сталося в 2014 році? Перше вторгнення в Україну, захоплення Криму. Це мало б стати тривожним сигналом для всіх, щоб досягти мінімуму", - зауважив він.

"У нас попереду ще багато роботи, і ми будемо продовжувати вимагати, щоб наші союзники платили свою ... справедливу частку, щоб вони розділили цей тягар", - заявив Волц.

Волц наголосив, що Сполучені Штати, маючи борг у $33 трлн, "буквально більше не можуть дозволити собі субсидіювати європейську безпеку".

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Він виокремив прем'єр-міністрів Норвегії та Фінляндії, які, за його словами, "посилили" розподіл тягаря, в той час як "інші, такі як Іспанія і Канада, і навіть наші добрі друзі в Італії ... просто жахливо недостатні".

Автор: 

Європа (1822) допомога (8363) США (22925) Волц Майк (80)


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Топ коментарі
+8
ЯЗ забрали США, а допомогу має надавати ЄС...
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30.04.2025 14:38
+3
Підкуйлвник із США НА 100ТИЙ ДЕНЬ "ЗАКІНЧИВ ДОПОМОГУ ЖЕРТВІ РАШИСТСЬКОЇ АГРЕСІЇ-УКРАЇНІ.СТАВШИ ТИМ САМИМ СПІВУЧАСНИКОМ ВБИВСТВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І СТИМУЛЯТОРОМ КУЙЛА ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...ПОТВОРА
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30.04.2025 14:42
+3
Та не напружуйся з трампом, всі у світі вже зрозуміли шо гарантії сша не варті використаного піпіфаксу а сша як союзник - гівно яке зрадить у будь яку мить та вдарить у спину.
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30.04.2025 14:42
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Тоді не клянчите у України рідкоземельні
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30.04.2025 14:38 Відповісти
ЯЗ забрали США, а допомогу має надавати ЄС...
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30.04.2025 14:38 Відповісти
Та й вони скоро не будуть надавати
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30.04.2025 14:53 Відповісти
США мало воювали в 2 х світових війнах у Європі, завдяки ізоляціонізму. І в 1й світовій і в 2 й вони спочатку не хотіли зупиняти агресора, а потім доводилося воювати. В 3й теж хочуть повоювати судячи з усього.
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30.04.2025 14:39 Відповісти
х-ло, то не мы, то все проклятая гей-Европа...
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30.04.2025 14:40 Відповісти
Європа хоче керувати тим, як хтось надаватиме Україні допомогу?
Сама Європа виробляти і допомагати вже не хоче?
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30.04.2025 14:41 Відповісти
Навпаки - США хочуть отримувати ресурси і керувати, а допомогати має Європа на думку США.
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30.04.2025 14:52 Відповісти
Підкуйлвник із США НА 100ТИЙ ДЕНЬ "ЗАКІНЧИВ ДОПОМОГУ ЖЕРТВІ РАШИСТСЬКОЇ АГРЕСІЇ-УКРАЇНІ.СТАВШИ ТИМ САМИМ СПІВУЧАСНИКОМ ВБИВСТВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І СТИМУЛЯТОРОМ КУЙЛА ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...ПОТВОРА
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30.04.2025 14:42 Відповісти
Та не напружуйся з трампом, всі у світі вже зрозуміли шо гарантії сша не варті використаного піпіфаксу а сша як союзник - гівно яке зрадить у будь яку мить та вдарить у спину.
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30.04.2025 14:42 Відповісти
Про майбутнє на мічці Волца я б не думав. Ні про своє при Трампі, ні про Трампове при владі у США.
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30.04.2025 14:42 Відповісти
> Сполученні Штати більше не можуть дозволити собі "субсидіювати" своїх союзників по НАТО

Тобто, з 1945 року по 2025 рік могли собі дозволити. А зараз, коли amerika great again (найсильніша найчудовіша найгеніальніша країна всесвіту), то штати не тянуть, грошей немає ? Потужно.
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30.04.2025 14:46 Відповісти
Європа більше не може дозволити собі купляти американську зброю. Європейські країни повинні виробляти зброю самостійно.
А свої Ф-35 і Патріоти США хай продають союзникам Росії і Північній Кореї.
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30.04.2025 14:49 Відповісти
А Зе хоче віддати їм УСІ українські ресурси!
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30.04.2025 14:55 Відповісти
Та ми вже зрозуміли, що за каденцію Трампа США з колись дійсно великої країни перетворюються на якесь невиразне непорозуміння з гопнічеським уклоном.
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30.04.2025 15:43 Відповісти
 
 