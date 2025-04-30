С начала полномасштабного вторжения арестовано более 100 объектов РФ почти на 20 млрд грн, - Нацполиция

С начала полномасштабной войны следователи полиции арестовали имущества страны-агрессора почти на 20 миллиардов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН рассказал Первый заместитель Председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

"С начала полномасштабного вторжения мы арестовали более сотни объектов - это месторождения, заводы, офисные центры и другие активы",

- отметил он.

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По его словам, более 17 миллиардов арестованных активов уже передали в управление государственного Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

"Полученные от реализации этих активов средства поступают в государственный бюджет и направляются на нужды Вооруженных Сил Украины и восстановление объектов критической инфраструктуры, разрушенных в результате боевых действий", - отметили в Нацполиции.

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