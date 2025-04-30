З початку повномасштабного вторгнення арештовано понад 100 об’єктів РФ майже на 20 млрд грн, - Нацполіція
З початку повномасштабної війни слідчі поліції арештували майна країни-агресора майже на 20 мільярдів гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНІАН розповів Перший заступник Голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.
"З початку повномасштабного вторгнення ми арештували понад сотню об’єктів - це родовища, заводи, офісні центри та інші активи",
- зазначив він.
За його словами, понад 17 мільярдів арештованих активів вже передали в управління державного Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
"Отримані від реалізації цих активів кошти надходять у державний бюджет та спрямовуються на потреби Збройних Сил України і відновлення об’єктів критичної інфраструктури, зруйнованих внаслідок бойових дій", - наголосили в Нацполіції.
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