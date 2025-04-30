Глава МИД Литвы Будрис: Членству Украины в ЕС постоянно препятствует блокировка Венгрии

Процесс вступления Украины в Евросоюз сталкивается с препятствиями из-за постоянных блокировок со стороны Венгрии.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

По словам главы литовского МИД, хотя Европейская комиссия признает очевидный прогресс Украины, пока невозможно открыть первый блок переговорных разделов именно из-за блокирования со стороны Будапешта.

"Мы не можем этого сделать. И в этом заключается проблема", - подчеркнул Будрис. Он отметил, что сейчас Еврокомиссия ищет выход из ситуации.

"А в нынешних условиях играть и приспосабливаться к правилам, навязанным нам Венгрией, ну, извините, тогда мы как организация не функционируем и можем вообще закрыть вопрос расширения", - добавил министр.

Будрис также подчеркнул, что без Украины дальнейшее расширение Евросоюза теряет смысл.

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