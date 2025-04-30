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Новости Позиция Венгрии относительно Украины
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Глава МИД Литвы Будрис: Членству Украины в ЕС постоянно препятствует блокировка Венгрии

Кястутис Будрис

Процесс вступления Украины в Евросоюз сталкивается с препятствиями из-за постоянных блокировок со стороны Венгрии.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

По словам главы литовского МИД, хотя Европейская комиссия признает очевидный прогресс Украины, пока невозможно открыть первый блок переговорных разделов именно из-за блокирования со стороны Будапешта.

"Мы не можем этого сделать. И в этом заключается проблема", - подчеркнул Будрис. Он отметил, что сейчас Еврокомиссия ищет выход из ситуации.

"А в нынешних условиях играть и приспосабливаться к правилам, навязанным нам Венгрией, ну, извините, тогда мы как организация не функционируем и можем вообще закрыть вопрос расширения", - добавил министр.

Будрис также подчеркнул, что без Украины дальнейшее расширение Евросоюза теряет смысл.

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Венгрия (1952) Литва (2470) членство в ЕС (1019)


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Цей *обпний будапешт весь час переслідує Україну ще з 90-х років коли віддали ЯЗ в томуж свмому місті. А все це через давню кацапську агентуру в Венгрії яка звязаня з Семеном Могилевичем якій славно торгував красунями України та Россії в Європі та й зараз ці мережі торгівлі людьми процвітають в Європі і в той самий час завжди є можливість підставити красунь до якогось чиновника і записати відео або компромат. Старий повірений метод Honey Trap. І це все в Венгрії де обісраний середньо статистичний кацап це цар і бог.
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30.04.2025 17:11 Ответить
Я вас прошу, нас там неохоче бачити половина Євросоюзу....
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30.04.2025 17:25 Ответить
Та хай собі Будапешт бикує, а що зробила Україна, щоб потрапити до ЄС? А де був Будапешт, коли отримували асоціацію і безвіз із ЄС? Можливо все- таки потрібно нам більше працювати, а не звинувачувати кого завгодно і тіл Ки не себе?
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30.04.2025 17:25 Ответить
 
 