Глава МЗС Литви Будріс: Членству України в ЄС постійно перешкоджає блокування Угорщини

Процес вступу України до Євросоюзу стикається з перешкодами через постійні блокування з боку Угорщини.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, інформує Цензор.НЕТ ізпосиланням на LRT.

За словами очільника литовського МЗС, хоча Європейська комісія визнає очевидний прогрес України, наразі неможливо відкрити перший блок переговорних розділів саме через блокування з боку Будапешта.

"Ми не можемо цього зробити. І в цьому полягає проблема", - наголосив Будріс. Він зазначив, що нині Єврокомісія шукає вихід із ситуації.

"А в нинішніх умовах гратися і пристосовуватися до правил, нав'язаних нам Угорщиною, ну, вибачте, тоді ми як організація не функціонуємо і можемо взагалі закрити питання розширення", - додав міністр.

Будріс також підкреслив, що без України подальше розширення Євросоюзу втрачає сенс.

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