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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Глава МЗС Литви Будріс: Членству України в ЄС постійно перешкоджає блокування Угорщини

Кястутіс Будріс

Процес вступу України до Євросоюзу стикається з перешкодами через постійні блокування з боку Угорщини.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, інформує Цензор.НЕТ ізпосиланням на LRT.

За словами очільника литовського МЗС, хоча Європейська комісія визнає очевидний прогрес України, наразі неможливо відкрити перший блок переговорних розділів саме через блокування з боку Будапешта.

"Ми не можемо цього зробити. І в цьому полягає проблема", - наголосив Будріс. Він зазначив, що нині Єврокомісія шукає вихід із ситуації.

"А в нинішніх умовах гратися і пристосовуватися до правил, нав'язаних нам Угорщиною, ну, вибачте, тоді ми як організація не функціонуємо і можемо взагалі закрити питання розширення", - додав міністр.

Будріс також підкреслив, що без України подальше розширення Євросоюзу втрачає сенс.

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Угорщина (2283) Литва (2406) членство в ЄС (1256)


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Цей *обпний будапешт весь час переслідує Україну ще з 90-х років коли віддали ЯЗ в томуж свмому місті. А все це через давню кацапську агентуру в Венгрії яка звязаня з Семеном Могилевичем якій славно торгував красунями України та Россії в Європі та й зараз ці мережі торгівлі людьми процвітають в Європі і в той самий час завжди є можливість підставити красунь до якогось чиновника і записати відео або компромат. Старий повірений метод Honey Trap. І це все в Венгрії де обісраний середньо статистичний кацап це цар і бог.
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30.04.2025 17:11 Відповісти
Я вас прошу, нас там неохоче бачити половина Євросоюзу....
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30.04.2025 17:25 Відповісти
Та хай собі Будапешт бикує, а що зробила Україна, щоб потрапити до ЄС? А де був Будапешт, коли отримували асоціацію і безвіз із ЄС? Можливо все- таки потрібно нам більше працювати, а не звинувачувати кого завгодно і тіл Ки не себе?
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30.04.2025 17:25 Відповісти
Господа европейцы, если у вас не хватает ума убрать из своего Устава право вето, то хрен вам цена

в базарный день, вонюче цыгане так и будут постоянно иметь вас .... ввиду.
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30.04.2025 17:33 Відповісти
 
 