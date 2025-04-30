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Кличко встретился с президентом Еврокомиссии: Нужны совместные усилия партнеров, чтобы остановить Путина

Кличко встретился с фон дер Ляйен

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Говорил о важности более решительных шагов европейских партнеров, чтобы остановить российскую агрессию.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время Конгресса Европейской народной партии встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Решительная поддержка Украины, новые - более эффективные и более смелые - шаги партнеров нужны безотлагательно. Чтобы остановить Путина. Иначе весь ужас войны почувствует на себе и Европа", - заявил Кличко.

Он также подчеркнул важность поддержки Украины на пути к членству ЕС.

"Сегодня партнеры должны максимально консолидировать усилия в помощи Украине. Помимо прочего - и в активизации продвижения Украины к членству в ЕС", - подчеркнул Кличко.

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Также Кличко пообщался с президентом группы ЕНП в Европейском комитете регионов Сари Раутио. Обсуждались вопросы местного самоуправления и недопустимости ограничения его полномочий в демократическом обществе, сообщил он.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко принимает участие в Конгрессе Европейской народной партии - крупнейшей и самой влиятельной политической силы Европы. Партия "УДАР Виталия Кличко" является ассоциированным членом Европейской народной партии. Во время Конгресса Кличко встретился с президентом ЕНП Манфредом Вебером.

Автор: 

ЕНП (173) Кличко Виталий (4642) УДАР (916) Урсула фон дер Ляйен (518)


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Ну так Урсула, пообещала же, что Украина может рассчитывать на поддержку... За столом переговоров)
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30.04.2025 19:32 Ответить
І що пропонуєш? Ще й з європейцями розісратись? Ждун, чи що?
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30.04.2025 20:53 Ответить
А з ким зустрічаються слуги клоуна? Хто їх взагалі у світі помічає?
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30.04.2025 20:00 Ответить
ткаченко (азєр недобитий) на гівно сходить і верещить, що Кличко не в Україні - а де під час найжорстокіших ударів по Києву був твій главначпупс? На берегах слонових кісток? Дуже символічно
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30.04.2025 20:51 Ответить
Кличко краще б допомогу людям, які втратили житло на Святошино організував. Обікрав зі своєю бандою киян, можна з банківських сховів, в які вже долари не влазять, витягти готіку і людям допомогти.
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30.04.2025 22:00 Ответить
 
 