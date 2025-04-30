Кличко встретился с президентом Еврокомиссии: Нужны совместные усилия партнеров, чтобы остановить Путина
Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Говорил о важности более решительных шагов европейских партнеров, чтобы остановить российскую агрессию.
Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время Конгресса Европейской народной партии встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Решительная поддержка Украины, новые - более эффективные и более смелые - шаги партнеров нужны безотлагательно. Чтобы остановить Путина. Иначе весь ужас войны почувствует на себе и Европа", - заявил Кличко.
Он также подчеркнул важность поддержки Украины на пути к членству ЕС.
"Сегодня партнеры должны максимально консолидировать усилия в помощи Украине. Помимо прочего - и в активизации продвижения Украины к членству в ЕС", - подчеркнул Кличко.
Также Кличко пообщался с президентом группы ЕНП в Европейском комитете регионов Сари Раутио. Обсуждались вопросы местного самоуправления и недопустимости ограничения его полномочий в демократическом обществе, сообщил он.
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко принимает участие в Конгрессе Европейской народной партии - крупнейшей и самой влиятельной политической силы Европы. Партия "УДАР Виталия Кличко" является ассоциированным членом Европейской народной партии. Во время Конгресса Кличко встретился с президентом ЕНП Манфредом Вебером.
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