Кличко зустрівся з президенткою Єврокомісії: Потрібні спільні зусилля партнерів, щоб зупинити Путіна
Лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Говорив про важливість більш рішучих кроків європейських партнерів, щоб зупинити російську агресію.
Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час Конгресу Європейської народної партії зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Рішуча підтримка України, нові - більш ефективні й більш сміливі - кроки партнерів потрібні невідкладно. Щоб зупинити Путіна. Інакше весь жах війни відчує на собі й Європа", - заявив Кличко.
Він також наголосив на важливості підтримки України на шляху до членства ЄС.
"Сьогодні партнери мають максимально консолідувати зусилля в допомозі Україні. Окрім іншого - і в активізації просування України до членства в ЄС", - підкреслив Кличко.
Також Кличко поспілкувався з президентом групи ЄНП в Європейському комітеті регіонів Сарі Раутіо. Обговорювалися питання місцевого самоврядування та неприпустимості обмеження його повноважень у демократичному суспільстві, повідомив він.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко бере участь у Конгресі Європейської народної партії - найбільшої та найвпливовішої політичної сили Європи. Партія "УДАР Віталія Кличка" є асоційованим членом Європейської народної партії. Під час Конгресу Кличко зустрівся з президентом ЄНП Манфредом Вебером.
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