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Кличко зустрівся з президенткою Єврокомісії: Потрібні спільні зусилля партнерів, щоб зупинити Путіна

Кличко зустрівся з фон дер Ляєн

Лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Говорив про важливість більш рішучих кроків європейських партнерів, щоб зупинити російську агресію.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час Конгресу Європейської народної партії зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Рішуча підтримка України, нові - більш ефективні й більш сміливі - кроки партнерів потрібні невідкладно. Щоб зупинити Путіна. Інакше весь жах війни відчує на собі й Європа", - заявив Кличко.

Він також наголосив на важливості підтримки України на шляху до членства ЄС.

"Сьогодні партнери мають максимально консолідувати зусилля в допомозі Україні. Окрім іншого - і в активізації просування України до членства в ЄС", - підкреслив Кличко.

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Також Кличко поспілкувався з президентом групи ЄНП в Європейському комітеті регіонів Сарі Раутіо. Обговорювалися питання місцевого самоврядування та неприпустимості обмеження його повноважень у демократичному суспільстві, повідомив він.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко бере участь у Конгресі Європейської народної партії - найбільшої та найвпливовішої політичної сили Європи. Партія "УДАР Віталія Кличка" є асоційованим членом Європейської народної партії. Під час Конгресу Кличко зустрівся з президентом ЄНП Манфредом Вебером.

Автор: 

ЄНП (41) Кличко Віталій (3514) УДАР (86) фон дер Ляєн Урсула (771)


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Ну так Урсула, пообещала же, что Украина может рассчитывать на поддержку... За столом переговоров)
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30.04.2025 19:32 Відповісти
І що пропонуєш? Ще й з європейцями розісратись? Ждун, чи що?
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30.04.2025 20:53 Відповісти
А з ким зустрічаються слуги клоуна? Хто їх взагалі у світі помічає?
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30.04.2025 20:00 Відповісти
ткаченко (азєр недобитий) на гівно сходить і верещить, що Кличко не в Україні - а де під час найжорстокіших ударів по Києву був твій главначпупс? На берегах слонових кісток? Дуже символічно
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30.04.2025 20:51 Відповісти
 
 