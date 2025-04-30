Пресс-служба Шмыгаля об автомобиле жены: По разъяснениям НАПК, служебные автомобили декларировать не нужно

В декларации премьер-министра Дениса Шмыгаля отсутствовал автомобиль Range Rover Sport, поскольку, по разъяснениям Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, служебные транспортные средства не нужно декларировать.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В декларации Дениса Шмыгаля отсутствовал автомобиль Range Rover Sport 2022 года выпуска, о котором говорится в сюжете "Слідство.інфо", поскольку существует прямое указание органа, который отвечает за предотвращение коррупции, о невнесении таких транспортных средств в декларации", - говорится в ответе пресс-службы Кабмина.

Отмечается, что автомобиль Range Rover Sport является служебным автомобилем, которым жена премьера Екатерина Шмыгаль пользуется как директор ЧП "КАДиС УА" (согласно приказам о ее назначении директором ЧП и о передаче в служебное пользование директору служебного автомобиля).

Также в пресс-службе добавили, что согласно разъяснениям Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции служебные транспортные средства не нужно декларировать, что в частности подтверждается письмом НАПК на запрос премьера, поскольку служебные автомобили предоставляются в пользование не конкретному лицу, а любому, кто занимает конкретную должность.

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"Однако, учитывая внимание общественности к этому вопросу, премьер-министр в разрешенные сроки внес уточнения в декларацию, отметив право на пользование вышеупомянутым автомобилем женой Екатериной Шмыгаль. Это сделано для того, чтобы избежать спекуляций и обеспечить максимальную прозрачность. Позиция премьер-министра всегда была и остается неизменной: действовать четко в рамках правового поля", - говорится в ответе.

Как свидетельствует Единый государственный реестр деклараций, Шмыгаль внес исправленную декларацию за 2024 год в которой автомобиль Range Rover Sport указан как служебное авто жены.

Ранее "Слідство.Інфо" выпустили материал, согласно которому жена премьера приобрела Range Rover Sport и зарегистрировала его на новую фирму. Журналисты допустили, что жена Шмыгаля может пользоваться автомобилем в личных целях, а это предусматривает декларирование имущества. Однако в декларации премьера машины не было.