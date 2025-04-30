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Новини Шмигаль не задекларував авто дружини
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Пресслужба Шмигаля про автомобіль дружини: За роз’ясненнями НАЗК службові авто не потрібно декларувати

шмигаль

У декларації прем'єр-міністра Дениса Шмигаля був відсутній автомобіль Range Rover Sport, оскільки за роз'ясненнями Національного агентства з питань запобігання корупції службові транспортні засоби не потрібно декларувати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У декларації Дениса Шмигаля був відсутній автомобіль Range Rover Sport 2022 року випуску, про який йдеться в сюжеті "Слідство.інфо", оскільки існує пряма вказівка органу, який відповідає за запобігання корупції, про невнесення таких транспортних засобів до декларації", - йдеться у відповіді пресслужби Кабміну.

Зазначається, що автомобіль Range Rover Sport є службовим автомобілем, яким дружина прем'єра Катерина Шмигаль користується як директор ПП "КАДіС УА" (згідно з наказами про її призначення директором ПП та про передачу у службове користування директору службового автомобіля).

Також у пресслужбі додали, що згідно з роз’ясненнями Національного агентства з питань запобігання корупції службові транспортні засоби не потрібно декларувати, що зокрема підтверджується листом НАЗК на запит прем’єра, оскільки службові автомобілі надаються у користування не конкретній особі, а будь-кому, хто обіймає конкретну посаду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль не задекларував авто преміумкласу своєї дружини, - "Слідство.Інфо"

"Проте, враховуючи увагу громадськості до цього питання, прем’єр-міністр в дозволені терміни вніс уточнення в декларацію, зазначивши право на користування вищезгаданим автомобілем дружиною Катериною Шмигаль. Це зроблено для того, аби уникнути спекуляцій і забезпечити максимальну прозорість. Позиція прем’єр-міністра завжди була і залишається незмінною: діяти чітко в рамках правового поля", - йдеться у відповіді.

Як свідчить Єдиний державний реєстр декларацій, Шмигаль вніс виправлену декларацію за 2024 рік у якій автомобіль Range Rover Sport зазначений як службова авто дружини.

Раніше "Слідство.Інфо" випустили матеріал, згідно з яким дружина прем’єра придбала Range Rover Sport та зареєструвала його на новостворену фірму. Журналісти допустили, що дружина Шмигаль може користуватися автівкою у особистих цілях, а це передбачає декларування майна. Однак у декларації премʼєра автівки не було.

Автор: 

авто (6176) декларація (1420) Шмигаль Денис (4589)


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здається ахметовський холуй шмигаль ніщеброд )
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30.04.2025 21:57 Відповісти
Що не не дружина, любого приблуди з Урядового кварталу, на посаді в органах державної влади, то «ефективна» власниця ФОП з міліонними прибутками, чи подібно шмигалівні, ефектний менегер, якоїсь наглядової Ради по «Химкиним курям, чи Мотреним яйцям», як і сірожа на Укрзалізниці?!?!
Про їх родичів і друзів, взагалі, ОКРЕМА ТЕМА для антикорупційних структур! Добре, що про це ЗНАЮТЬ Західні Партнери, а не тільки слідчі, з ГПУ та СБУ…
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30.04.2025 22:02 Відповісти
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30.04.2025 22:17 Відповісти
Як би службовим був ЛуАЗ то в Україні зараз вже б виготовляли авто не гірші за ренжровери.
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30.04.2025 22:18 Відповісти
ноу коментс.........
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30.04.2025 22:23 Відповісти
А можуть бути службові валізи з готівкою?
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30.04.2025 22:48 Відповісти
З коштів,за які придбане авто,податки в Україні сплачені?
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30.04.2025 22:54 Відповісти
Відмазали!!! І переробили документи заднім числом, напевно за годину!!! Підараси!!!
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30.04.2025 22:57 Відповісти
 
 