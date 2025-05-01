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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Оккупанты попали беспилотником "Молния" в АЗС в Харькове: произошел пожар

Оккупанты атаковали Харьков Монией

Под конец суток среды, 30 апреля, российские захватчики атаковали Харьков беспилотником "Молния". Произошел пожар.

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть попадание вражеского БПЛА - предварительно - "Молнии" на границе Киевского и Салтовского районов. На месте попадания пожар. Информация о пострадавших уточняется", - написал мэр города в 23:39.

Впоследствии он уточнил, что вражеский дрон попал по АЗС.

"По уточненной информации, попадание произошло в АЗС в Киевском районе",- написал Терехов в 23:44.

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беспилотник (3626) пожар (5950) Харьков (7503) Харьковская область (840) Харьковский район (262)


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