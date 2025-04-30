Окупанти влучили безпілотником "Молнія" в АЗС у Харкові: сталася пожежа
Під кінець доби середи, 30 квітня, російські загарбники атакували Харків безпілотником "Молнія". Сталася пожежа.
Про це в телеграм повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо влучання ворожого БПЛА - попередньо - "Молнії" на межі Київського та Салтівського районів. На місці влучання пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав мер міста о 23:39.
Згодом він уточнив, що ворожий дрон влучив по АЗС.
"За уточненою інформацією, влучання сталося в АЗС у Київському районі",- написав Терехов о 23:44.
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