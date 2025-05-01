Люксембург выделит по 10 млн евро на энергетику и оборону Украины

Люксембург в 2025 году выделит 10 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины, которые будут направлены на модернизацию инфраструктуры, закупку оборудования и топлива. Также 10 млн евро инвестиций будут направлены на оборонный сектор. Предусмотрена закупка боеприпасов, тактических машин и дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили на совместной пресс-конференции министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с министрами иностранных дел и обороны Люксембурга Ксавье Беттелем и Юрико Бакес.

"Сегодня я очень рада объявить, что мы немедленно предоставим вам еще EUR10 млн инвестиций в вашу оборону. Это чрезвычайно важно для нас, поэтому мы сейчас в правительстве также обсуждаем, как увеличить наши военные расходы, инвестиции в оборону, и я уверена, что значительная часть этого также будет направлена в ближайшем будущем на поддержку Украины", - сказала Бакес.

Она добавила, что в этом году в бюджете Люксембурга впервые появилась отдельная статья для Украины.

"Мы не имеем этого ни для одной другой страны, поэтому у нас есть специальная бюджетная строка для военной помощи Украине, которая была заполнена на EUR80 млн, как минимум", - отметила она.

Министр сообщила, что на 2025 год предусмотрена закупка боеприпасов, часть из которых уже доставлена, другие еще будут; также закупку военного оборудования - это могут быть тактические машины, а также дроны.

"Мы также видели невероятное производство дронов здесь, поэтому и в этом направлении мы стараемся развиваться, кроме поддержки в рамках многостороннего взаимодействия - например, в рамках коалиции дронов - чтобы поддержать ее, предоставить оборудование Украине, а также обеспечить дополнительную поддержку через различные коалиции, которые я упоминала ранее", - сказала она.

"Важным практическим результатом сегодняшнего визита является решение Люксембурга выделить в 2025 году 10 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины", - сказал Сибига.

По его словам, средства энергетического фонда будут направлены на критические потребности от закупки оборудования и топлива до модернизации энергетической инфраструктуры.

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