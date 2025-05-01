Люксембург виділить по 10 млн євро на енергетику та оборону України

Люксембург у 2025 році виділить 10 мільйонів євро у Фонд підтримки енергетики України, які будуть спрямовані на модернізацію інфраструктури, закупівлю обладнання та пального. Також 10 млн євро інвестицій будуть направлені на оборонний сектор. Передбачена закупівля боєприпасів, тактичних машин та дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили на спільній пресконференції міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з міністрами закордонних справ і оборони Люксембургу Ксав’є Беттелем та Юріко Бакес.

"Сьогодні я дуже рада оголосити, що ми негайно надамо вам ще EUR10 млн інвестицій у вашу оборону. Це надзвичайно важливо для нас, тому ми зараз в уряді також обговорюємо, як збільшити наші військові витрати, інвестиції в оборону, і я впевнена, що значна частина цього також буде спрямована в найближчому майбутньому на підтримку України", - сказала Бакес.

Вона додала, що цього року у бюджеті Люксембургу вперше з’явилася окрема стаття для України.

"Ми не маємо цього для жодної іншої країни, тому у нас є спеціальний бюджетний рядок для військової допомоги Україні, який був заповнений на EUR80 млн, як мінімум", - зазначила вона.

Міністр повідомила, що на 2025 рік передбачена закупівля боєприпасів, частину з яких вже доставлено, інші ще будуть; також закупівлю військового обладнання - це можуть бути тактичні машини, а також дрони.

"Ми також бачили неймовірне виробництво дронів тут, тому й у цьому напрямі ми намагаємося розвиватися, крім підтримки в рамках багатосторонньої взаємодії - наприклад, у межах коаліції дронів - щоб підтримати її, надати обладнання Україні, а також забезпечити додаткову підтримку через різні коаліції, які я згадувала раніше", - сказала вона.

"Важливим практичним результатом сьогоднішнього візиту є рішення Люксембургу виділити у 2025 році 10 млн євро до Фонду підтримки енергетики України", - сказав Сибіга.

За його словами, кошти енергетичного фонду будуть спрямовані на критичні потреби від закупівлі обладнання та пального до модернізації енергетичної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нова військова допомога Україні може бути частиною внеску США у фонд щодо копалин, - Шмигаль