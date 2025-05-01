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Новости Обстрелы КАБами
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Более 5 тыс. КАБ сбросили россияне в апреле, более 1,2 тыс. - на Курщину, - Минобороны

Сколько КАБов сбросили россияне в апреле 2025 года

Количество атак авиации РФ в апреле по позициям Сил обороны и населенным пунктам Украины с применением авиабомб возросло.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"В апреле росавиация сбросила на позиции подразделений Сил обороны и прифронтовые населенные пункты более 5 000 КАБов. Четвертую часть из них - более 1 200 - враг применил по позициям наших войск на Курщине", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в течение 2024 года российские войска применили около 40 000 управляемых авиационных бомб. А с начала 2025 года вражеские самолеты сбросили более 15 000 КАБов.

Читайте: Россияне сбросили КАБы на Купянск: поврежден частный дом, возник пожар. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (19318) Минобороны (9351) обстрел (27275) КАБ (358)


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Скільки скинули ЗСУ? В чому проблема повторити цю найпримітивнішу та надзвичайно ефективну зброю?
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01.05.2025 10:39 Ответить
для 5-6 ефективних менеджерів зеленського все дається важко, навідь найпримітивніші технології, наприклад виготовлення мін.
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01.05.2025 10:43 Ответить
асфальт-батут та бітумні пастки, ось що віслюки наклали згідно із тим, що втричі дорожче чим до того?
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01.05.2025 10:42 Ответить
зверніть увагу - реальної протидії КАБам влада зеленського досі не зробила! Це при тому, що КАБами ворог проламує нашу оборону та руйнує міста та села. До того власні КАБи не застосовуємо бо та ж влада знаходить мільйони причин.
За те друзі зеленського пиляють 110 мільярдів на винахід паляиць-хлопушок, яких вже цілий зоопарк.
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01.05.2025 11:03 Ответить
 
 