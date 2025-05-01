Более 5 тыс. КАБ сбросили россияне в апреле, более 1,2 тыс. - на Курщину, - Минобороны

Количество атак авиации РФ в апреле по позициям Сил обороны и населенным пунктам Украины с применением авиабомб возросло.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"В апреле росавиация сбросила на позиции подразделений Сил обороны и прифронтовые населенные пункты более 5 000 КАБов. Четвертую часть из них - более 1 200 - враг применил по позициям наших войск на Курщине", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в течение 2024 года российские войска применили около 40 000 управляемых авиационных бомб. А с начала 2025 года вражеские самолеты сбросили более 15 000 КАБов.

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