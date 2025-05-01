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Новини Обстріли КАБами
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Понад 5 тис. КАБів скинули росіяни у квітні, понад 1,2 тис. - на Курщину, - Міноборони

Скільки КАБів скинули росіяни у квітні 2025 року

Кількість атак авіації РФ у квітні по позиціях Сил оборони та населених пунктах України із застосуванням авіабомб зросла.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"У квітні росавіація скинула на позиції підрозділів Сил оборони та прифронтові населені пункти понад 5 000 КАБів. Четверту частину з них – понад 1 200 – ворог застосував по позиціях наших військ на Курщині", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що протягом 2024 року російські війська застосували близько 40 000 керованих авіаційних бомб. А від початку 2025 року ворожі літаки скинули понад 15 000 КАБів.

Читайте: Росіяни скинули КАби на Куп’янськ: пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17468) Міноборони (7392) обстріл (28596) КАБ (359)


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Скільки скинули ЗСУ? В чому проблема повторити цю найпримітивнішу та надзвичайно ефективну зброю?
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01.05.2025 10:39 Відповісти
для 5-6 ефективних менеджерів зеленського все дається важко, навідь найпримітивніші технології, наприклад виготовлення мін.
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01.05.2025 10:43 Відповісти
асфальт-батут та бітумні пастки, ось що віслюки наклали згідно із тим, що втричі дорожче чим до того?
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01.05.2025 10:42 Відповісти
зверніть увагу - реальної протидії КАБам влада зеленського досі не зробила! Це при тому, що КАБами ворог проламує нашу оборону та руйнує міста та села. До того власні КАБи не застосовуємо бо та ж влада знаходить мільйони причин.
За те друзі зеленського пиляють 110 мільярдів на винахід паляиць-хлопушок, яких вже цілий зоопарк.
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01.05.2025 11:03 Відповісти
 
 