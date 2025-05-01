Понад 5 тис. КАБів скинули росіяни у квітні, понад 1,2 тис. - на Курщину, - Міноборони

Кількість атак авіації РФ у квітні по позиціях Сил оборони та населених пунктах України із застосуванням авіабомб зросла.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"У квітні росавіація скинула на позиції підрозділів Сил оборони та прифронтові населені пункти понад 5 000 КАБів. Четверту частину з них – понад 1 200 – ворог застосував по позиціях наших військ на Курщині", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що протягом 2024 року російські війська застосували близько 40 000 керованих авіаційних бомб. А від початку 2025 року ворожі літаки скинули понад 15 000 КАБів.

Читайте: Росіяни скинули КАби на Куп’янськ: пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа. ФОТОрепортаж