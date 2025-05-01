ВР обратилась к иностранным парламентам относительно истинных намерений РФ и призвала поддержать Украину
1 мая Верховная Рада Украины приняла обращение к парламентам и правительствам иностранных государств относительно истинных намерений России продолжать полномасштабную войну против Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
За соответствующий проект постановления №13228 проголосовали 287 народных депутатов.
Инициаторами документа стали Председатель ВРУ Руслан Стефанчук, а также народные депутаты Александр Мережко, Александр Корниенко, Елена Кондратюк и другие. Согласно пояснительной записке, цель обращения - активизировать предоставление Украине систем противовоздушной обороны, а также способствовать увеличению инвестиций в отечественную оборонную промышленность.
В документе отмечается важность использования замороженных российских активов для обеспечения оборонных нужд Украины. Обращение также поддерживает инициативу создания "Коалиции желающих", которая должна укрепить архитектуру безопасности Европы и предотвратить дальнейшую агрессию со стороны РФ.
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Важко це буде зробити на тлі історії про міни.