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Новости Поддержка Украине
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ВР обратилась к иностранным парламентам относительно истинных намерений РФ и призвала поддержать Украину

Верховная Рада поддержала закон о признании компетенций волонтеров

1 мая Верховная Рада Украины приняла обращение к парламентам и правительствам иностранных государств относительно истинных намерений России продолжать полномасштабную войну против Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

За соответствующий проект постановления №13228 проголосовали 287 народных депутатов.

Инициаторами документа стали Председатель ВРУ Руслан Стефанчук, а также народные депутаты Александр Мережко, Александр Корниенко, Елена Кондратюк и другие. Согласно пояснительной записке, цель обращения - активизировать предоставление Украине систем противовоздушной обороны, а также способствовать увеличению инвестиций в отечественную оборонную промышленность.

В документе отмечается важность использования замороженных российских активов для обеспечения оборонных нужд Украины. Обращение также поддерживает инициативу создания "Коалиции желающих", которая должна укрепить архитектуру безопасности Европы и предотвратить дальнейшую агрессию со стороны РФ.

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Автор: 

ВР (29250) поддержка (680) война в Украине (4022)


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сприяти збільшенню інвестицій у вітчизняну оборонну промисловість
Важко це буде зробити на тлі історії про міни.
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01.05.2025 14:11 Ответить
От і зробила чи не єдине добре діло ВРУ.
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01.05.2025 14:41 Ответить
Сьогодні небо прояснилось. Але все одно американці,здається, у змові з кремлем. Нема їм віри…
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01.05.2025 14:18 Ответить
 
 