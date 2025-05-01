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Новини Підтримка Україні
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ВР звернулась до іноземних парламентів щодо справжніх намірів РФ і закликала до підтримки України

Верховна Рада підтримала закон про визнання компетентностей волонтерів

1 травня Верховна Рада України ухвалила звернення до парламентів і урядів іноземних держав щодо справжніх намірів Росії продовжувати повномасштабну війну проти України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За відповідний проєкт постанови №13228 проголосували 287 народних депутатів.

Ініціаторами документа стали Голова ВРУ Руслан Стефанчук, а також народні депутати Олександр Мережко, Олександр Корнієнко, Олена Кондратюк та інші. Згідно з пояснювальною запискою, мета звернення - активізувати надання Україні систем протиповітряної оборони, а також сприяти збільшенню інвестицій у вітчизняну оборонну промисловість.

У документі наголошується на важливості використання заморожених російських активів для забезпечення оборонних потреб України. Звернення також підтримує ініціативу створення "Коаліції охочих", яка має зміцнити безпекову архітектуру Європи та запобігти подальшій агресії з боку РФ.

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Автор: 

ВР (14985) підтримка (607) війна в Україні (4057)


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сприяти збільшенню інвестицій у вітчизняну оборонну промисловість
Важко це буде зробити на тлі історії про міни.
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01.05.2025 14:11 Відповісти
От і зробила чи не єдине добре діло ВРУ.
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01.05.2025 14:41 Відповісти
Сьогодні небо прояснилось. Але все одно американці,здається, у змові з кремлем. Нема їм віри…
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01.05.2025 14:18 Відповісти
 
 