ВР звернулась до іноземних парламентів щодо справжніх намірів РФ і закликала до підтримки України

1 травня Верховна Рада України ухвалила звернення до парламентів і урядів іноземних держав щодо справжніх намірів Росії продовжувати повномасштабну війну проти України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За відповідний проєкт постанови №13228 проголосували 287 народних депутатів.

Ініціаторами документа стали Голова ВРУ Руслан Стефанчук, а також народні депутати Олександр Мережко, Олександр Корнієнко, Олена Кондратюк та інші. Згідно з пояснювальною запискою, мета звернення - активізувати надання Україні систем протиповітряної оборони, а також сприяти збільшенню інвестицій у вітчизняну оборонну промисловість.

У документі наголошується на важливості використання заморожених російських активів для забезпечення оборонних потреб України. Звернення також підтримує ініціативу створення "Коаліції охочих", яка має зміцнити безпекову архітектуру Європи та запобігти подальшій агресії з боку РФ.

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