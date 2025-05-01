ПВО уничтожила 2332 воздушные цели россиян в апреле, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В течение апреля 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила 2332 воздушные цели врага.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, в апреле уничтожено:
- 38 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 13 крылатых ракет "Калибр";
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 1214 ударных БпЛА типа Shahed;
- 689 разведывательных БпЛА;
- 364 БпЛА других типов.
Также сообщается, что авиация Воздушных сил в течение апреля осуществила более 610 самолето-вылетов, в частности:
- около 330 - на истребительное авиационное прикрытие;
- более 200 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Кроме того, в апреле 2025 года авиация Сил обороны Украины уничтожила 326 воздушных целей, поразила командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.
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