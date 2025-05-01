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ПВО уничтожила 2332 воздушные цели россиян в апреле, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В течение апреля 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила 2332 воздушные цели врага.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, в апреле уничтожено:

  • 38 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 13 крылатых ракет "Калибр";
  • 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 1214 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 689 разведывательных БпЛА;
  • 364 БпЛА других типов.

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Работа ПВО в апреле

Также сообщается, что авиация Воздушных сил в течение апреля осуществила более 610 самолето-вылетов, в частности:

  • около 330 - на истребительное авиационное прикрытие;
  • более 200 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

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Кроме того, в апреле 2025 года авиация Сил обороны Украины уничтожила 326 воздушных целей, поразила командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.

Автор: 

ПВО (2766) Воздушные силы (2321)


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