ПВО уничтожила 2332 воздушные цели россиян в апреле, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В течение апреля 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила 2332 воздушные цели врага.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, в апреле уничтожено:

38 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

13 крылатых ракет "Калибр";

3 крылатые ракеты "Искандер-К";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

1214 ударных БпЛА типа Shahed;

689 разведывательных БпЛА;

364 БпЛА других типов.

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Также сообщается, что авиация Воздушных сил в течение апреля осуществила более 610 самолето-вылетов, в частности:

около 330 - на истребительное авиационное прикрытие;

более 200 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

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Кроме того, в апреле 2025 года авиация Сил обороны Украины уничтожила 326 воздушных целей, поразила командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.