ПВО уничтожила 841 вражескую воздушную цель за неделю, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В течение недели, с 21 по 27 апреля 2025 года, противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила 841 воздушную цель россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, уничтожено:

31 крылатую ракету Х-101/Х-55СМ;

7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

6 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

442 ударных БпЛА типа Shahed;

114 разведывательных БпЛА;

237 БпЛА других типов.

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Также сообщается, что авиация Воздушных Сил в течение недели осуществила около 160 самолето-вылетов, в частности:

более 90 - на истребительное авиационное прикрытие;

около 50 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Кроме того, пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям, применяя авиационные бомбы и ракеты различных типов. Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.

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