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Новости Работа ПВО за неделю
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ПВО уничтожила 841 вражескую воздушную цель за неделю, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В течение недели, с 21 по 27 апреля 2025 года, противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила 841 воздушную цель россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Работа ПВО за неделю

Как отмечается, уничтожено:

  • 31 крылатую ракету Х-101/Х-55СМ;
  • 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 6 крылатых ракет "Калибр";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 442 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 114 разведывательных БпЛА;
  • 237 БпЛА других типов.

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Также сообщается, что авиация Воздушных Сил в течение недели осуществила около 160 самолето-вылетов, в частности:

  • более 90 - на истребительное авиационное прикрытие;
  • около 50 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Кроме того, пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям, применяя авиационные бомбы и ракеты различных типов. Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.

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Автор: 

ПВО (2758) Воздушные силы (2310)


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вражає, але у відповідь полетіли гундозеки із асфальтом від потужнича?
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27.04.2025 12:51 Ответить
 
 