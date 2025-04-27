ПВО уничтожила 841 вражескую воздушную цель за неделю, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В течение недели, с 21 по 27 апреля 2025 года, противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила 841 воздушную цель россиян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, уничтожено:
- 31 крылатую ракету Х-101/Х-55СМ;
- 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 6 крылатых ракет "Калибр";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 442 ударных БпЛА типа Shahed;
- 114 разведывательных БпЛА;
- 237 БпЛА других типов.
Также сообщается, что авиация Воздушных Сил в течение недели осуществила около 160 самолето-вылетов, в частности:
- более 90 - на истребительное авиационное прикрытие;
- около 50 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Кроме того, пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям, применяя авиационные бомбы и ракеты различных типов. Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.
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Ig Shu
показать весь комментарий27.04.2025 12:51 Ответить Мне нравится 0
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