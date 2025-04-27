ППО знищила 841 ворожу повітряну ціль за тиждень, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Упродовж тижня, з 21 по 27 квітня 2025 року, протиповітряна оборона Сил оборони знищила 841 повітряну ціль росіян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, знищено:
- 31 крилату ракету Х-101/Х-55СМ;
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 442 ударні БпЛА типу Shahed;
- 114 розвідувальних БпЛА;
- 237 БпЛА інших типів.
Також повідомляється, що авіація Повітряних Сил впродовж тижня здійснила близько 160 літаковильотів, зокрема:
- понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Крім того, пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.
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Ig Shu
показати весь коментар27.04.2025 12:51 Відповісти Мені подобається 0
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