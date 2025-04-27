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Новини Робота ППО за тиждень
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ППО знищила 841 ворожу повітряну ціль за тиждень, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня, з 21 по 27 квітня 2025 року, протиповітряна оборона Сил оборони знищила 841 повітряну ціль росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Робота ППО за тиждень

Як зазначається, знищено:

  • 31 крилату ракету Х-101/Х-55СМ;
  • 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 6 крилатих ракет "Калібр";
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 442 ударні БпЛА типу Shahed;
  • 114 розвідувальних БпЛА;
  • 237 БпЛА інших типів.

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Також повідомляється, що авіація Повітряних Сил впродовж тижня здійснила близько 160 літаковильотів, зокрема:

  • понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Крім того, пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.

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Автор: 

ППО (3198) Повітряні сили (2650)


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вражає, але у відповідь полетіли гундозеки із асфальтом від потужнича?
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27.04.2025 12:51 Відповісти
 
 