ППО знищила 841 ворожу повітряну ціль за тиждень, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня, з 21 по 27 квітня 2025 року, протиповітряна оборона Сил оборони знищила 841 повітряну ціль росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, знищено:

31 крилату ракету Х-101/Х-55СМ;

7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

6 крилатих ракет "Калібр";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

442 ударні БпЛА типу Shahed;

114 розвідувальних БпЛА;

237 БпЛА інших типів.

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Також повідомляється, що авіація Повітряних Сил впродовж тижня здійснила близько 160 літаковильотів, зокрема:

понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття;

близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Крім того, пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.

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