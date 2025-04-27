ППО збила 57 зі 149 дронів РФ. Ще 67 безпілотників-імітаторів не досягли своєї цілі, - Повітряні сили

Вночі окупанти запустили по Україні 149 дронів. Протиповітряна оборона збила 57 безпілотників. Ще 67 - локаційно втрачені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

67 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)