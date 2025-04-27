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Новини Результат роботи ППО
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ППО збила 57 зі 149 дронів РФ. Ще 67 безпілотників-імітаторів не досягли своєї цілі, - Повітряні сили

Вночі окупанти запустили по Україні 149 дронів. Протиповітряна оборона збила 57 безпілотників. Ще 67 - локаційно втрачені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

67 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Сили ППО збили 57 дронів

Автор: 

безпілотник (4170) ППО (3198) Повітряні сили (2650)


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сумно. все більше пропускають наше ППО цю погань. це наслідки асфальту 19-22 рік.
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27.04.2025 09:33 Відповісти
і продовження каденції зеленої гниди після 22 року.
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27.04.2025 09:35 Відповісти
Ну так вже пояснювали, що ППО та МВГ сконцентровано біля найбільш важливих об"єктів : енергетика, логістичні вузли, виробництво зброї. А орки зараз перейшли до тактики терору населення та луплять по цивільній інфра-рі , повністю прикрити яку не має можливостей.
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27.04.2025 10:00 Відповісти
Земразі перевели мобільні групи і ППО в піхоту спеціально. Ось і наслідки. Немає кому збивати. Підори зегнидяві.
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27.04.2025 09:41 Відповісти
а імітатори мали досягти цілі? 🤓
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27.04.2025 09:44 Відповісти
Негативна тенденція по збиттю шахедів, все більше влучань.
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27.04.2025 09:49 Відповісти
Кацапи давно не верищали що ми запускаємо по них масованно бпла, це значить що ми копимо на 9 травня? Правда ж?
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27.04.2025 10:27 Відповісти
А скільки з 57 сбитих дрони імітатори?
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27.04.2025 10:29 Відповісти
 
 