ПВО сбила 57 из 149 дронов РФ. Еще 67 беспилотников-имитаторов не достигли своей цели, - Воздушные силы
Ночью оккупанты запустили по Украине 149 дронов. Противовоздушная оборона сбила 57 беспилотников. Еще 67 - локально потеряны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
67 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Житомирская, Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Сумская и Черкасская области.
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Думаю, що ворог швидко вчиться... (( І саме це головна проблема, а не "перевод мобільних груп в піхоту"