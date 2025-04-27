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ПВО сбила 57 из 149 дронов РФ. Еще 67 беспилотников-имитаторов не достигли своей цели, - Воздушные силы

Ночью оккупанты запустили по Украине 149 дронов. Противовоздушная оборона сбила 57 беспилотников. Еще 67 - локально потеряны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

67 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Житомирская, Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Сумская и Черкасская области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Силы ПВО сбили 57 дронов

Автор: 

беспилотник (3606) ПВО (2758) Воздушные силы (2310)


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Топ комментарии
+8
сумно. все більше пропускають наше ППО цю погань. це наслідки асфальту 19-22 рік.
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27.04.2025 09:33
+3
і продовження каденції зеленої гниди після 22 року.
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27.04.2025 09:35
+3
Земразі перевели мобільні групи і ППО в піхоту спеціально. Ось і наслідки. Немає кому збивати. Підори зегнидяві.
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27.04.2025 09:41
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Правила форума Совет форумчан
сумно. все більше пропускають наше ППО цю погань. це наслідки асфальту 19-22 рік.
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27.04.2025 09:33 Ответить
і продовження каденції зеленої гниди після 22 року.
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27.04.2025 09:35 Ответить
Ну так вже пояснювали, що ППО та МВГ сконцентровано біля найбільш важливих об"єктів : енергетика, логістичні вузли, виробництво зброї. А орки зараз перейшли до тактики терору населення та луплять по цивільній інфра-рі , повністю прикрити яку не має можливостей.
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27.04.2025 10:00 Ответить
Земразі перевели мобільні групи і ППО в піхоту спеціально. Ось і наслідки. Немає кому збивати. Підори зегнидяві.
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27.04.2025 09:41 Ответить
На жаль, мав нагоди подивитися з власного балкона атаку "шахедів" не так давно. Мобільні групи працювали з кулеметів, намагались збити, але можливо 1 з 10 лише вдалося. Всі інші потрапили точно в ціль, хоча GPS був подавлений (((
Думаю, що ворог швидко вчиться... (( І саме це головна проблема, а не "перевод мобільних груп в піхоту"
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27.04.2025 13:00 Ответить
а імітатори мали досягти цілі? 🤓
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27.04.2025 09:44 Ответить
Негативна тенденція по збиттю шахедів, все більше влучань.
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27.04.2025 09:49 Ответить
Кацапи давно не верищали що ми запускаємо по них масованно бпла, це значить що ми копимо на 9 травня? Правда ж?
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27.04.2025 10:27 Ответить
А скільки з 57 сбитих дрони імітатори?
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27.04.2025 10:29 Ответить
Судячи, з загальної кількості "імітаторів", то десь від 30 до 50 відсотків ще
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27.04.2025 12:56 Ответить
 
 