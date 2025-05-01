ППО знищила 2332 повітряні цілі росіян у квітні, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Проотягом квітня 2025 року протиповітряна оборона Cил оборони знищила 2332 повітряні цілі ворога.

Про це повідомляють Повітряні сили України, передає Цензор.НЕТ.

Так, у квітні знищено:

38 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

13 крилатих ракет "Калібр";

3 крилаті ракети "Іскандер-К";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

1214 ударних БпЛА типу Shahed;

689 розвідувальних БпЛА;

364 БпЛА інших типів.

Також читайте: ППО знищила 841 ворожу повітряну ціль за тиждень, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Також повідомляється, що авіація Повітряних сил впродовж квітня здійснила понад 610 літаковильотів, зокрема:

близько 330 – на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 200 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Читайте: За тиждень сили ППО знищили 699 ворожих повітряних цілей, - ПС

Крім того, у квітні 2025 року авіація Сил оборони України знищила 326 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.