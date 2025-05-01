ППО знищила 2332 повітряні цілі росіян у квітні, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Проотягом квітня 2025 року протиповітряна оборона Cил оборони знищила 2332 повітряні цілі ворога.
Про це повідомляють Повітряні сили України, передає Цензор.НЕТ.
Так, у квітні знищено:
- 38 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 13 крилатих ракет "Калібр";
- 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 1214 ударних БпЛА типу Shahed;
- 689 розвідувальних БпЛА;
- 364 БпЛА інших типів.
Також повідомляється, що авіація Повітряних сил впродовж квітня здійснила понад 610 літаковильотів, зокрема:
- близько 330 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 200 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Крім того, у квітні 2025 року авіація Сил оборони України знищила 326 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.
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