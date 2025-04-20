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Новини Результат роботи ППО
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За тиждень сили ППО знищили 699 ворожих повітряних цілей, - ПС

Робота ППО над Україною

Упродовж тижня, з 14 по 20 квітня 2025 року, протиповітряною обороною Сил оборони знищено 699 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Зокрема, як зазначається, знищено:

▪️ 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
▪️ 159 ударних БпЛА типу Shahed;
▪️ 201 розвідувальний БпЛА;
▪️ 336 БпЛА інших типів.

За даними Повітряних сил, авіацією Повітряних Сил впродовж тижня здійснено 140 літаковильотів, зокрема:
▪️ понад 80 - на винищувальне авіаційне прикриття;
▪️ близько 50 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

Також зазначається, що за тиждень підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 515 бойових вильотів, з них:
▪️ 399 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;
▪️ 116 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ запустили по Україні 8 ракет та 87 "Шахедів": 33 дрони знищено, 36 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Бойові втрати противника орієнтовно становлять:
▪️ понад 10 осіб;
▪️ 8 ворожих укриттів;
▪️ 2 розвідувальних БпЛА "Supercam", 1 баражуючий боєприпас "Ланцет".

Автор: 

ППО (3188) Повітряні сили (2639) війна в Україні (3874)


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20.04.2025 14:42 Відповісти
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