За тиждень сили ППО знищили 699 ворожих повітряних цілей, - ПС
Упродовж тижня, з 14 по 20 квітня 2025 року, протиповітряною обороною Сил оборони знищено 699 ворожих повітряних цілей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Зокрема, як зазначається, знищено:
▪️ 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
▪️ 159 ударних БпЛА типу Shahed;
▪️ 201 розвідувальний БпЛА;
▪️ 336 БпЛА інших типів.
За даними Повітряних сил, авіацією Повітряних Сил впродовж тижня здійснено 140 літаковильотів, зокрема:
▪️ понад 80 - на винищувальне авіаційне прикриття;
▪️ близько 50 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.
Також зазначається, що за тиждень підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 515 бойових вильотів, з них:
▪️ 399 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;
▪️ 116 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.
Бойові втрати противника орієнтовно становлять:
▪️ понад 10 осіб;
▪️ 8 ворожих укриттів;
▪️ 2 розвідувальних БпЛА "Supercam", 1 баражуючий боєприпас "Ланцет".
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