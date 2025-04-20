За тиждень сили ППО знищили 699 ворожих повітряних цілей, - ПС

Упродовж тижня, з 14 по 20 квітня 2025 року, протиповітряною обороною Сил оборони знищено 699 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Зокрема, як зазначається, знищено:

▪️ 3 крилаті ракети "Іскандер-К";

▪️ 159 ударних БпЛА типу Shahed;

▪️ 201 розвідувальний БпЛА;

▪️ 336 БпЛА інших типів.

За даними Повітряних сил, авіацією Повітряних Сил впродовж тижня здійснено 140 літаковильотів, зокрема:

▪️ понад 80 - на винищувальне авіаційне прикриття;

▪️ близько 50 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

Також зазначається, що за тиждень підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 515 бойових вильотів, з них:

▪️ 399 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;

▪️ 116 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

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Бойові втрати противника орієнтовно становлять:

▪️ понад 10 осіб;

▪️ 8 ворожих укриттів;

▪️ 2 розвідувальних БпЛА "Supercam", 1 баражуючий боєприпас "Ланцет".