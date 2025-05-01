Дело Тандыра: экс-судье продлили меру пресечения еще на 2 месяца

Суд Киева продлил меру пресечения Алексею Тандыру - он останется под стражей до 29 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Прокуратура видит риск давления обвиняемого на свидетелей. Адвокаты Тандыра заявляют, что, по их данным, давление оказывает другая сторона - в частности ГБР.

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Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр навеселе насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился увольнением большого количества водителей, управлявших подшофе.

27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья был в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

В июне сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.