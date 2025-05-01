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Новости Дело Алексея Тандыра
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Дело Тандыра: экс-судье продлили меру пресечения еще на 2 месяца

тандир

Суд Киева продлил меру пресечения Алексею Тандыру - он останется под стражей до 29 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Прокуратура видит риск давления обвиняемого на свидетелей. Адвокаты Тандыра заявляют, что, по их данным, давление оказывает другая сторона - в частности ГБР.

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Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр навеселе насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился увольнением большого количества водителей, управлявших подшофе.

27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья был в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

В июне сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

Автор: 

мера пресечения (458) Алексей Тандыр (30)


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Чому цей гадьониш досі не повісився?
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01.05.2025 18:25 Ответить
Шнурки на кросівках згнили, а ремінь забрали при "посадці"....
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01.05.2025 18:28 Ответить
Мотузку від Versace чекає.
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01.05.2025 18:29 Ответить
Тільки харчі переводить, на палю його.
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01.05.2025 18:28 Ответить
І цей крисюк працював суддею
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01.05.2025 18:30 Ответить
вже 2 роки, а справу по суті не почали розглядати
зате в нас потужні санкції проти орестовича, якого пригрів патріот ярмак
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01.05.2025 18:32 Ответить
Одразу видно, справою займаються справжні професіонали. Всього два роки пройшло, а вже стільки разів продовжували запобіжний захід. Давайте їм зарплатню підвищимо!
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01.05.2025 18:44 Ответить
скоро вже випустять і зарплату з преміями повернуть
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01.05.2025 19:33 Ответить
 
 