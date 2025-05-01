УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10999 відвідувачів онлайн
Новини Справа Олексія Тандира
453 8

Справа Тандира: екссудді продовжили запобіжний захід ще на 2 місяці

тандир

Суд Києва продовжив запобіжний захід Олексію Тандиру - він залишиться під вартою до 29 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Прокуратура вбачає ризик тиску обвинуваченого на свідків. Адвокати Тандира натомість заявляють, що, за їхніми даними, тиск чинить інша сторона - зокрема ДБР.

Також дивіться: ДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС щодо справи екссудді Тандира. ФОТОрепортаж

Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня 2023 року суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

У червні 2024 року повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Автор: 

запобіжний захід (489) Олексій Тандир (46)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому цей гадьониш досі не повісився?
показати весь коментар
01.05.2025 18:25 Відповісти
Шнурки на кросівках згнили, а ремінь забрали при "посадці"....
показати весь коментар
01.05.2025 18:28 Відповісти
Мотузку від Versace чекає.
показати весь коментар
01.05.2025 18:29 Відповісти
Тільки харчі переводить, на палю його.
показати весь коментар
01.05.2025 18:28 Відповісти
І цей крисюк працював суддею
показати весь коментар
01.05.2025 18:30 Відповісти
вже 2 роки, а справу по суті не почали розглядати
зате в нас потужні санкції проти орестовича, якого пригрів патріот ярмак
показати весь коментар
01.05.2025 18:32 Відповісти
Одразу видно, справою займаються справжні професіонали. Всього два роки пройшло, а вже стільки разів продовжували запобіжний захід. Давайте їм зарплатню підвищимо!
показати весь коментар
01.05.2025 18:44 Відповісти
скоро вже випустять і зарплату з преміями повернуть
показати весь коментар
01.05.2025 19:33 Відповісти
 
 