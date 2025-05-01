Справа Тандира: екссудді продовжили запобіжний захід ще на 2 місяці

Суд Києва продовжив запобіжний захід Олексію Тандиру - він залишиться під вартою до 29 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Прокуратура вбачає ризик тиску обвинуваченого на свідків. Адвокати Тандира натомість заявляють, що, за їхніми даними, тиск чинить інша сторона - зокрема ДБР.

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Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня 2023 року суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

У червні 2024 року повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.