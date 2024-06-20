УКР
ВРП звільнила суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

Вища рада правосуддя звільнила суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця

У четвер, 20 червня, Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Суддя Макарівського суду Олексій Тандир знову розповідав, що нічого не порушив, не уникав проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння, перебував у шоковому стані й так далі. Схожу лінію обрав адвокат судді", - йдеться у повідомленні.

Втім доповідач у справі, член ВРП Олег Кандзюба запропонував відхили скаргу Тандира на рішення Дисциплінарної палати ВРП про звільнення. Це рішення члени ВРП підтримали одноголосно і суддю Тандира покарали звільненням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, залишили під вартою до 21 липня, - прокуратура

У ЦПК також зауважили, що від часу скоєння резонансного ДТП минув понад рік, і цей час Тандир отримував суддівську винагороду. Тепер ці виплати припинять.

"Це рішення могло бути іншим, якби не суспільний розголос. Якби не увага суспільства та журналістів до цієї історії", - наголошують у Центрі. 

Крім того, Святошинський суд Києва продовжує слухати кримінальну справу, що стосується ДТП. Нещодавно Тандир здійснив невдалу спробу мобілізуватись, вступивши на військову службу до чернігівської ТрО.

Читайте також: ВРП схвалила подання про звільнення з посади судді Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На засіданні ВРП оприлюднили новий запис із місця смертельного ДТП за участі судді Тандира: "Це я його збив? Як я міг його збити?". ВIДЕО

Автор: 

+23
Цілий рік оце падло отримувало свою суддівську зарплату за наші податки, гарно вони себе забезпечили на законодавчому рівні!(((
20.06.2024 14:56 Відповісти
+11
немає в нашій країні правосуддя....якби військовий сбив суддю то вже на другий день був би на нарах... Боже, чого ж ти так не любиш Україну?
20.06.2024 15:13 Відповісти
+10
Через місяць,два будуть поновлювати☹️
20.06.2024 14:59 Відповісти
От уявіть, що Ви роботодавець цього ушльопка? Мабуть Ви звільнили б його на завтра?))
20.06.2024 15:07 Відповісти
КЗПП ( КЗОТом колишнім ) така можливість тепер передбачена ніби , потреба у попередньому повідомленні про звільнення відпала .
20.06.2024 15:16 Відповісти
Уроды.
20.06.2024 16:11 Відповісти
Поспішила ВРП з рішенням!
Прийняли б краще через 21 день, 11 липня, на річницю скоєння злочину...
20.06.2024 14:58 Відповісти
Тому і звільнили, щоб про рік бездіяльності ніхто в очі не нагадував.
20.06.2024 15:47 Відповісти
У ЦПК також зауважили, що від часу скоєння резонансного ДТП минув понад рік, і цей час Тандир отримував суддівську винагороду.
========

Де ще таку роботу знайти - в обезьянник на рік забрали, а тобі бухгалтерія справно зарплату виписує
20.06.2024 15:00 Відповісти
Ще на повному держзабезпеченні..
20.06.2024 15:15 Відповісти
А шо він ше був на службі? - ВРП надіялась шо нацгвардієць оживе? - ніхера в цьому правосудді не змінюється
20.06.2024 15:01 Відповісти
Його зарештували, звільнили і досить хайпувати на цій темі.
20.06.2024 15:03 Відповісти
Почекайте , він ще компенсацію отримає за моральні травми .
20.06.2024 15:05 Відповісти
Вбивця має сидіти.
20.06.2024 15:05 Відповісти
У цього нацгвардійця, видно, немає батька, братів, друзів, однополчан.Або вони сикуни. Впіймати виродка в мантії, вивезти "в чисте поле" і....подякувати. Інакше порядку в країні ніколи не буде.
20.06.2024 15:17 Відповісти
Хтось здивований?
20.06.2024 15:18 Відповісти
А бронь в нього є? Якщо немає,то потрібно відновити!
20.06.2024 15:20 Відповісти
А якби нацгвардієць збив суддю,то отримав би довічне ув"язнення!
20.06.2024 15:22 Відповісти
Хочет отдать жизнь Родине - пусть служит! Только не в Черниговской ТРО, а штурмовиком на "0". Кровью искупит свою вину.
20.06.2024 15:32 Відповісти
Судейская каста
20.06.2024 15:32 Відповісти
а що у когось були сумніви що так буде? чи хтось думав що тиндир сяде? хіба що упороті зілібоби могли в таке повірити
20.06.2024 16:12 Відповісти
Таки тихо пішов у ліс... КУРВА!
20.06.2024 16:30 Відповісти
Чуть не патриотично конечно. Но предлагаю проверить все Тро по обл центрам особо. Ох и много сюрпрайзов в виде персоналиев там вылезет! Сплошные знатоки М. Коцюбинского, Л Украинки, И Франко цитируют по вечерам в казарме и в подлиннике, и гопака танцуют лихо при этом!
20.06.2024 17:24 Відповісти
Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду , який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві


Видатки Вищої ради правосуддя у 2024 році буде збільшено на 51% порівняно з 2023 роком, що забезпечить потреби ВРП. Так, цього року на роботу ВРП було передбачено 232,53 млн. грн. У 2024 році ця сума становитиме 352,463 млн грн.
20.06.2024 18:26 Відповісти
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https://zaborona.com/suddya-yakyj-**********-zbyv-v-kyyevi-naczgvardijczya-vidpuskav-pyanyh-vodiyiv/

У ніч на 26 травня 2023 року на одному з київських блокпостів суддя Олексій Тандир на великій швидкості збив бійця Нацгвардії.Експертиза підтвердила, що у момент аварії винуватець був напідпитку.За скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Олексій Тандир довгий час намагався приховати від суду факт свого алкогольного сп'яніння. Він відмовлявся проходити будь-які тести та медичні огляди: лише за клопотанням прокуратури вдалося провести аналіз. Та суддя відомий не лише цією справою: його звинувачують у https://zaborona.com/shtraf-u-850-gryven-suddya-poyasnyv-prychyny-skandalnogo-rishennya-u-spravi-truhina/ закритті проваджень п'яних водіїв.

Заборона розповідає про інцидент та підозрілу діяльність посадовця.

Збиття нацгвардійця: деталі справи

Судово-психологічна експертиза підтвердила, що голова Макарівського районного суду Олексій Тандир на момент ДТП був напідпитку, https://dbr.gov.ua/news/suddya-shho-zbiv-na-smert-nacgvardijcya-na-blokposti-v-kievi-znahodivsya-za-kermom-u-stani-alkogolnogo-spyaninnya-visnovok-ekspertizi повідомляють у Державному бюро розслідувань.

«Суддя, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, намагався приховати свій стан: відмовився від проходження огляду на сп'яніння в лікарні. До кінця він не визнавав, що був напідпитку, хоча всі докази свідчили про інше. Тест на вміст алкоголю в крові таки провели: суд за клопотанням прокуратури дозволив відібрати біологічні рідини затриманого у примусовому порядку», - зазначають у ДБР.

У результаті аварії 23-річний Вадим Бондаренко від отриманих травм загинув на місці. Останні два роки він служив за контрактом і у ніч на 26 травня встановлював на трасі загороджувальні конуси та їжаки. Зіткнення не можливо було уникнути: швидкість авто судді була понад 100 км/година.
20.06.2024 18:39 Відповісти
той що, як подєльнікі звільнили то вже й не винний, а як щодо буцигарні за вбивство людини при виконанні службових обов,язків
20.06.2024 19:30 Відповісти
хочу нагадати, як було в румунії, після чаушеску пристрелили як свиней без суду штук п,ять найкорумпованіших топсуддів і через деякий невеликий час як пошептало
20.06.2024 19:37 Відповісти
 
 