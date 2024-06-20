ВРП звільнила суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця
У четвер, 20 червня, Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.
Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
"Суддя Макарівського суду Олексій Тандир знову розповідав, що нічого не порушив, не уникав проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння, перебував у шоковому стані й так далі. Схожу лінію обрав адвокат судді", - йдеться у повідомленні.
Втім доповідач у справі, член ВРП Олег Кандзюба запропонував відхили скаргу Тандира на рішення Дисциплінарної палати ВРП про звільнення. Це рішення члени ВРП підтримали одноголосно і суддю Тандира покарали звільненням.
У ЦПК також зауважили, що від часу скоєння резонансного ДТП минув понад рік, і цей час Тандир отримував суддівську винагороду. Тепер ці виплати припинять.
"Це рішення могло бути іншим, якби не суспільний розголос. Якби не увага суспільства та журналістів до цієї історії", - наголошують у Центрі.
Крім того, Святошинський суд Києва продовжує слухати кримінальну справу, що стосується ДТП. Нещодавно Тандир здійснив невдалу спробу мобілізуватись, вступивши на військову службу до чернігівської ТрО.
Справа судді Олексія Тандира
Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.
У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.
Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.
27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.
Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.
