УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8757 відвідувачів онлайн
Новини Відео
9 139 28

На засіданні ВРП оприлюднили новий запис із місця смертельного ДТП за участі судді Тандира: "Це я його збив? Як я міг його збити?". ВIДЕО

На засіданні Вищої ради правосуддя продемонстрували відео з місця смертельного ДТП за участі судді Олексія Тандира.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, Тандир був за кермом авто, адже виходив він не з пасажирського сидіння. При цьому він питав: "Це я його збив?", "Як я міг його збити?" Пізніше на відео, коли суддю прямо спитали, чи він водій, той відповів: "Я не знаю". Далі Тандир постійно стверджував, що був пасажиром. Спершу суддя не заперечував, що пʼяний. Коли поліціянтка сказала, що бачить ознаки алкогольного спʼяніння, і що від нього є запах "перегару", Тандир двічі повторив: "Я знаю".

Читайте: Суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, залишили під вартою до 2 червня, - прокуратура

Суддя постійно ухилявся від відповідей, не повідомляв де працює та стверджував, що поліціянти упереджені. Також він відмовлявся говорити й проходити алкотестер, доки на ньому наручники: "Як я можу щось говорити, якщо я в кайданках стою?" Також Тандир відповів, що в нього робота "краще, ніж держслужба".

Також дивіться: Вдова збитого п’яним суддею Тандиром нацгвардійця Бондаренка повернула винуватцю ДТП гроші. ВIДЕО

Раніше судово-психологічна експертиза ДБР підтвердила, що Тандир на момент скоєння ДТП був у стані алкогольного спʼяніння. Втім, як зазначив доповідач у справі Саліхов, він не зробив про це стовідсотковий висновок. На наступному засіданні Тандир подякував Віталію Саліхову за таку позицію. Що ж, тепер, маючи оприлюднене відео, будь-який розсудливий спостерігач може й сам оцінити поведінку судді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР завершило розслідування щодо судді Тандира, який п’яним збив військового на блокпосту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Врешті, ВРП вирішила призупинити розгляд скарги до 24 квітня. А тим часом сам Тандир продовжує отримувати суддівську винагороду і навіть виявив бажання стати заступником командира роти у Ніжинській ТРО, щоб вийти з-під варти.

Також читайте: Сім’я судді Тандира анонімно переказала 18 тис. грн дружині збитого ним нацгвардійця: Жінка від коштів відмовилася

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

Автор: 

ДТП (4467) Вища рада правосуддя (582) Олексій Тандир (46)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Обличчя влади.
показати весь коментар
12.04.2024 10:54
+15
Виявив бажання стати заступником ком.роти, ви що там піздов@ти, з такою логікою як що я наприклад загондошу суддю Печерського суду ( наприклад) то як мінімум можу очолити Бригаду👀🤨
показати весь коментар
12.04.2024 10:57
+12
Розумієте, якби хоч десяток п'яних за кермом учасників ДТП, які вбили людей своїм авто посадили на довічне, (привіт харківській мажорці, і багатьом іншим багатіям хто вхлам п'яний сідає за кермо). То це б заставило любителів гострих відчуттів їзди п'яними хоча б задуматися над наслідками.
показати весь коментар
12.04.2024 10:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обличчя влади.
показати весь коментар
12.04.2024 10:54 Відповісти
Ото дурака включае. Я ржу.
Правда сегодня еще поржал. Прочитал статистику. Оказывается 92% приговоров суда по делам коррупции...( ВНИМАНИЕ- как говорил Задорнов) -- это...это - ШТРАФ !!!. Все- занавес.
показати весь коментар
12.04.2024 13:17 Відповісти
рило скоріш за все..яке то обличчя....
показати весь коментар
12.04.2024 16:32 Відповісти
Розумієте, якби хоч десяток п'яних за кермом учасників ДТП, які вбили людей своїм авто посадили на довічне, (привіт харківській мажорці, і багатьом іншим багатіям хто вхлам п'яний сідає за кермо). То це б заставило любителів гострих відчуттів їзди п'яними хоча б задуматися над наслідками.
показати весь коментар
12.04.2024 10:56 Відповісти
Трохи вас підправлю: хоч десяток п'яних за кермом учасників ДТП, які вбили людей своїм авто посадили.
Тут не міра покарання важлива, а невідворотність покарання.
показати весь коментар
12.04.2024 11:25 Відповісти
Тандыр это такой девайс шобы жарить шашлыки. А раз шашлыки жарить, то он точно не виноват
показати весь коментар
12.04.2024 10:57 Відповісти
Виявив бажання стати заступником ком.роти, ви що там піздов@ти, з такою логікою як що я наприклад загондошу суддю Печерського суду ( наприклад) то як мінімум можу очолити Бригаду👀🤨
показати весь коментар
12.04.2024 10:57 Відповісти
Пам'ятаю декілька разів бачила дорогі машини без номерів покинуті. Одна роздовбала вночі зупинку громадського транспорту повністю. Інша лежала догори колесами. І це в "жемчужині у моря". Я про те що пора садити довічно любителів п'яної їзди за кермом. Це буде ознакою руху України в європейському напрямку.
показати весь коментар
12.04.2024 10:59 Відповісти
Поки нікого не вбили відбирати права довічно. Якщо вбили або скалічили когось в п'яному ДТП садити довічно.
показати весь коментар
12.04.2024 11:00 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2024 10:59 Відповісти
Нічого, всіх виправдають. І Тандира, і того мєнта, що вбив 16річного хлопця на фунікулері. Вони виразять бажання підти на фронт і змити провину кров'ю, а будуть в підрозділі де Ляшко бухати і горлати під караоке.
показати весь коментар
12.04.2024 10:59 Відповісти
ну ось судям все стало зрозумілим...він невинават...ну разве ви не видите у него била єпилепсія.....
показати весь коментар
12.04.2024 11:03 Відповісти
Шо тут скажеш - відкупиться - і може сповзнути
показати весь коментар
12.04.2024 11:05 Відповісти
Головою об руль.... і так 20 разів, щоб оклимався на тому світі. Інакше будуть таке творити і надалі.
показати весь коментар
12.04.2024 11:11 Відповісти
скоро вже рік минає...запис тільки-но знайшовся?...скажуть: голос подібний до ...
P.S. Дуже зворушило: продовжує отримувати суддівську винагороду і навіть виявив бажання стати заступником командира роти у Ніжинській ТРО Джерело:
показати весь коментар
12.04.2024 11:32 Відповісти
Хвіздець
показати весь коментар
12.04.2024 13:05 Відповісти
а что за полицейская с мультяшным голоском? это что? серьезно ее голос, а не измененный?
показати весь коментар
12.04.2024 13:11 Відповісти
Я не я, машина не моя, а потім в ТРО і на свободу. Можна далі їздити людей вбивати
показати весь коментар
12.04.2024 13:22 Відповісти
Багатеньки та впливові вбивці безкарні не тільки від закону.
Нагадайте, скільки з них було покарано родичами загиблих судом Лінча?
Жодного!!!!
Нація рабів....
показати весь коментар
12.04.2024 14:11 Відповісти
От *****, навіть командиром роти погодився бути. Навіть може принести себе в жертву і працювати в МО на посаді міністра! А що?! То ж таке навантаження!
Як то цікаво спостерігати за українською жлобоелітою, яка починає крутитись як змія на сковороді.
показати весь коментар
12.04.2024 14:31 Відповісти
нас зламає не раша і тупін нас зламає наша суддева влада і корупція очулювана зеленськім
показати весь коментар
12.04.2024 17:53 Відповісти
Він так працював,він згорав бідолашний на "роботі" в пилюці і багнюці , світла Божого не бачив цілими днями на галерах в тяжких ділах- сама "невинність,чесність , доброзичливість" і "порядність", а ми цього не побачили.Як так можно?За що?Це ж " справжній шахтар і металург" судебної системи в одній особі.А якщо чесно, то бере сором............Нема слів.
показати весь коментар
12.04.2024 22:07 Відповісти
....чудова демонстрація рішал від правосуддя нашого. Ганьба.
показати весь коментар
12.04.2024 23:25 Відповісти
Просто ці "нацгвардійці" сикуни (а так воно і є - туди ідуть, щоб злиняти від фронту). Були б нормальні - зібралися б кілька друзів і побратимів, упіймали і удавили падлюку-суддю.. А гніздо його спалили. І так раз-за-разом. Тоді б і мєнти, і депутати, і проКУРВори, і судді... включали би гальма: не лише в машині, а й у черепній коробці.
показати весь коментар
14.04.2024 17:05 Відповісти
 
 