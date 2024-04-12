На засіданні ВРП оприлюднили новий запис із місця смертельного ДТП за участі судді Тандира: "Це я його збив? Як я міг його збити?". ВIДЕО
На засіданні Вищої ради правосуддя продемонстрували відео з місця смертельного ДТП за участі судді Олексія Тандира.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, Тандир був за кермом авто, адже виходив він не з пасажирського сидіння. При цьому він питав: "Це я його збив?", "Як я міг його збити?" Пізніше на відео, коли суддю прямо спитали, чи він водій, той відповів: "Я не знаю". Далі Тандир постійно стверджував, що був пасажиром. Спершу суддя не заперечував, що пʼяний. Коли поліціянтка сказала, що бачить ознаки алкогольного спʼяніння, і що від нього є запах "перегару", Тандир двічі повторив: "Я знаю".
Суддя постійно ухилявся від відповідей, не повідомляв де працює та стверджував, що поліціянти упереджені. Також він відмовлявся говорити й проходити алкотестер, доки на ньому наручники: "Як я можу щось говорити, якщо я в кайданках стою?" Також Тандир відповів, що в нього робота "краще, ніж держслужба".
Раніше судово-психологічна експертиза ДБР підтвердила, що Тандир на момент скоєння ДТП був у стані алкогольного спʼяніння. Втім, як зазначив доповідач у справі Саліхов, він не зробив про це стовідсотковий висновок. На наступному засіданні Тандир подякував Віталію Саліхову за таку позицію. Що ж, тепер, маючи оприлюднене відео, будь-який розсудливий спостерігач може й сам оцінити поведінку судді.
Врешті, ВРП вирішила призупинити розгляд скарги до 24 квітня. А тим часом сам Тандир продовжує отримувати суддівську винагороду і навіть виявив бажання стати заступником командира роти у Ніжинській ТРО, щоб вийти з-під варти.
Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.
У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.
Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.
27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.
Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.
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Правда сегодня еще поржал. Прочитал статистику. Оказывается 92% приговоров суда по делам коррупции...( ВНИМАНИЕ- как говорил Задорнов) -- это...это - ШТРАФ !!!. Все- занавес.
Тут не міра покарання важлива, а невідворотність покарання.
P.S. Дуже зворушило: продовжує отримувати суддівську винагороду і навіть виявив бажання стати заступником командира роти у Ніжинській ТРО Джерело:
Нагадайте, скільки з них було покарано родичами загиблих судом Лінча?
Жодного!!!!
Нація рабів....
Як то цікаво спостерігати за українською жлобоелітою, яка починає крутитись як змія на сковороді.