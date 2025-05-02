Гутерриш и Карни обсудили войну в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили войну в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом по итогам их разговора заявили в офисе главы канадского правительства.

"Руководители обсудили широкий круг вопросов, в том числе реформу ООН, климатические финансы, безопасность и гуманитарный кризис на Гаити, а также войну в Украине", - говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что генсек также поздравил Карни с победой на выборах.

"Премьер-министр Карни отметил длительные отношения и общую историю Канады и ООН, а также неизменную поддержку Канадой прав человека, демократии и верховенства права", - заявили в офисе премьера.

Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни после победы своей Либеральной партии на выборах заявил, что его страна заслуживает уважения со стороны США и будет вести переговоры с президентом Дональдом Трампом о торговле и безопасности "на своих условиях".

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