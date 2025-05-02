Гутерріш та Карні обговорили війну в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та премʼєр-міністр Канади Марк Карні обговорили війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це за підсумками їх розмови заявили в офісі глави канадського уряду.

"Очільники обговорили широке коло питань, в тому числі реформу ООН, кліматичні фінанси, безпекову й гуманітарну кризи на Гаїті, а також війну в Україні", - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що генсек також привітав Карні із перемогою на виборах.

"Премʼєр-міністр Карні наголосив на тривалих відносинах та спільній історії Канади та ООН, а також незмінній підтримці Канадою прав людини, демократії та верховенства права", - заявили в офісі премʼєра.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні після перемоги своєї Ліберальної партії на виборах заявив, що його країна заслуговує на повагу з боку США і буде вести переговори з президентом Дональдом Трампом про торгівлю та безпеку "на своїх умовах".

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