В Черном море находится 15 кораблей врага, в том числе пять ракетоносителей, - ВМС

По состоянию на утро 2 мая в Черном море зафиксировано 15 вражеских кораблей, 5 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 34 ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ВМС ВСУ.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, зато в Средиземном море три вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

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