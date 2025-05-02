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Новости Атака Калибрами с Черного моря
1 202 19

В Черном море находится 15 кораблей врага, в том числе пять ракетоносителей, - ВМС

По состоянию на утро 2 мая в Черном море зафиксировано 15 вражеских кораблей, 5 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 34 ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ВМС ВСУ.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, зато в Средиземном море три вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия использует оккупированный Крым для запуска "Искандеров" и "Ониксов", - ВМС Украины

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Автор: 

ВМС (1470) корабль (2041) Черное море (1481)


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Топ комментарии
+13
Цікаво - куди тепер заткнути усі запевнення "вищого військово-політичного командування" про те, що рашистів вибили з Чорного моря і що рашисти ніби-то ховаються по норах?

Чи наші прокацапські ЄрмаЗеленські вже потай про щось домовилися з путіним - тому рашисти такі нахабні?
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02.05.2025 07:46
+9
А де магури перебувають ?Чи не на часі,щось кацапи розопсіли вже 😬
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02.05.2025 07:32
+9
Нептуни наші де?
Використали і нових не наробили?
Зате капітально віремонтували і запустили фонтан в Черкасах.
І капітально ремонтують відрізок дороги 3 км,вже завезли на багато мільйонів асфальту.
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02.05.2025 07:47
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Правила форума Совет форумчан
А де магури перебувають ?Чи не на часі,щось кацапи розопсіли вже 😬
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02.05.2025 07:32 Ответить
Виглядає що знову у себе повірили.
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02.05.2025 07:42 Ответить
На морі досі пєрєміріє по зеленськи? Вони по нам гатять, а ми по ним ні? Здобули.
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02.05.2025 07:45 Ответить
Ця скотина має бути страчена, без варіантів.
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02.05.2025 08:42 Ответить
Цікаво - куди тепер заткнути усі запевнення "вищого військово-політичного командування" про те, що рашистів вибили з Чорного моря і що рашисти ніби-то ховаються по норах?

Чи наші прокацапські ЄрмаЗеленські вже потай про щось домовилися з путіним - тому рашисти такі нахабні?
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02.05.2025 07:46 Ответить
нам байден заборонив. ой! трамп. чи, обама?
я, вже заплутався.
коротше, хазяїн сказав: не можна.
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02.05.2025 07:54 Ответить
Ага. А то путін зобидиться і не захоче підписувати мир...
А якщо з тих кораблів довбануть по Україні - Трампутін булькне - то була помилка, хотіли рибку на сніданок поглушити у Чорному морі та промазали.
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02.05.2025 07:57 Ответить
Новоросійськ - це теж Чорне море. Ох і тугі тут коментатори на "Цензорі" - мама дарагая....
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02.05.2025 08:18 Ответить
Знайдіть, будь-ласка в тексті новини назву "Новоросійськ".
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02.05.2025 08:21 Ответить
Нептуни наші де?
Використали і нових не наробили?
Зате капітально віремонтували і запустили фонтан в Черкасах.
І капітально ремонтують відрізок дороги 3 км,вже завезли на багато мільйонів асфальту.
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02.05.2025 07:47 Ответить
в павлограді квіти саджали. готуються зустрічати.
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02.05.2025 07:56 Ответить
Зелений виродок уклав перемир'я на Чорному морі. Не чув? То загугли. Тепер бити кацапів на воді не можна. Ця скотина робить шкоду Україні кожним своїм подихом.
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02.05.2025 08:39 Ответить
московити це нечість тому топити і знищувати іншого варіанту не придумано ще
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02.05.2025 08:01 Ответить
все таки народец в большинстве тупорыло упоротый на цензоре или просто причитающяя ботва )черное море это не только крымс,а еще и новоросийск,это тупням которые причитают про зраду и про магуры)
"В море виведено 3 ракетоносії з загальним залпом до 18 ракет. Загрози пусків поки немає, начебто їх вивели через загрозу невідових дронів в їхну сторону 🙂"
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02.05.2025 08:07 Ответить
Hm, intjeresno, naskoljko ja pomnju, censor.net i drugije Ukrainskije SMI njekotoroje vremja tomu nazad utverzhdalji, chto vsje kacapskije korablji Chernomorskovo flota unjichtozheni... voskreslji???
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02.05.2025 08:33 Ответить
І що, тепер ми лише спостерігаємо?
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02.05.2025 08:37 Ответить
Так. В нас на морі мир. Зелений виродок підписав, дякуй йому і тому скотному двору, що його підтримує.
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02.05.2025 08:41 Ответить
Ох і коментатори)))
А зайти у тг-канали сєваса та подивитися, що цапи "хероїчно" усю ніч відбивали атаки Атакмсів та Нептунів; тому і потікали з бухти?
Ясна річ ,усе збили та ніхто не постраждав, але базу у Геройці рознесли)))
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02.05.2025 08:46 Ответить
Гарне перемир'я в Чорному морі. Може хтось хоче продовжувати та розширювати.
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02.05.2025 09:06 Ответить
 
 