В Черном море находится 15 кораблей врага, в том числе пять ракетоносителей, - ВМС
По состоянию на утро 2 мая в Черном море зафиксировано 15 вражеских кораблей, 5 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 34 ракет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ВМС ВСУ.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, зато в Средиземном море три вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
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+13 Пересічний українець #452786
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Чи наші прокацапські ЄрмаЗеленські вже потай про щось домовилися з путіним - тому рашисти такі нахабні?
я, вже заплутався.
коротше, хазяїн сказав: не можна.
А якщо з тих кораблів довбануть по Україні - Трампутін булькне - то була помилка, хотіли рибку на сніданок поглушити у Чорному морі та промазали.
Використали і нових не наробили?
Зате капітально віремонтували і запустили фонтан в Черкасах.
І капітально ремонтують відрізок дороги 3 км,вже завезли на багато мільйонів асфальту.
"В море виведено 3 ракетоносії з загальним залпом до 18 ракет. Загрози пусків поки немає, начебто їх вивели через загрозу невідових дронів в їхну сторону 🙂"
А зайти у тг-канали сєваса та подивитися, що цапи "хероїчно" усю ніч відбивали атаки Атакмсів та Нептунів; тому і потікали з бухти?
Ясна річ ,усе збили та ніхто не постраждав, але базу у Геройці рознесли)))