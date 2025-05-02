У Чорному морі перебуває 15 кораблів ворога, зокрема п’ять ракетоносіїв,- ВМС
Станом на ранок 2 травня у Чорному морі зафіксовано 15 ворожих кораблів, 5 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 34 ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ВМС ЗСУ.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Топ коментарі
+10 Пересічний українець #452786
показати весь коментар02.05.2025 07:46
+6 Alex K #531926
показати весь коментар02.05.2025 07:32
+6 Zahar Kindrat
показати весь коментар02.05.2025 07:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи наші прокацапські ЄрмаЗеленські вже потай про щось домовилися з путіним - тому рашисти такі нахабні?
я, вже заплутався.
коротше, хазяїн сказав: не можна.
А якщо з тих кораблів довбануть по Україні - Трампутін булькне - то була помилка, хотіли рибку на сніданок поглушити у Чорному морі та промазали.
Використали і нових не наробили?
Зате капітально віремонтували і запустили фонтан в Черкасах.
І капітально ремонтують відрізок дороги 3 км,вже завезли на багато мільйонів асфальту.
"В море виведено 3 ракетоносії з загальним залпом до 18 ракет. Загрози пусків поки немає, начебто їх вивели через загрозу невідових дронів в їхну сторону 🙂"
А зайти у тг-канали сєваса та подивитися, що цапи "хероїчно" усю ніч відбивали атаки Атакмсів та Нептунів; тому і потікали з бухти?
Ясна річ ,усе збили та ніхто не постраждав, але базу у Геройці рознесли)))