У Чорному морі перебуває 15 кораблів ворога, зокрема п’ять ракетоносіїв,- ВМС

Станом на ранок 2 травня у Чорному морі зафіксовано 15 ворожих кораблів, 5 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 34 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

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