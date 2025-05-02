Общие боевые потери РФ с начала войны – около 954300 человек (+1110 за сутки), 10 741 танк, 27 186 артсистем, 22369 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 954 300 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 954300 (+1110) человек,

танков - 10741 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 22369 (+5) ед,

артиллерийских систем - 27186 (+50) ед,

РСЗО - 1375 (+0) ед,

средства ППО - 1152 (+4) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 34539 (+138),

крылатые ракеты - 3196 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 46882 (+132) ед,

специальная техника - 3869 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны 110-й ОМБр уничтожили две БМП с российской пехотой на Новопавловском направлении. ВИДЕО