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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 954300 человек (+1110 за сутки), 10 741 танк, 27 186 артсистем, 22369 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 954 300 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 954300 (+1110) человек,

танков - 10741 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 22369 (+5) ед,

артиллерийских систем - 27186 (+50) ед,

РСЗО - 1375 (+0) ед,

средства ППО - 1152 (+4) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 34539 (+138),

крылатые ракеты - 3196 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 46882 (+132) ед,

специальная техника - 3869 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны 110-й ОМБр уничтожили две БМП с российской пехотой на Новопавловском направлении. ВИДЕО

Инфографика

Автор: 

армия РФ (19331) Генштаб ВС (6314) ликвидация (3572) уничтожение (6986)


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Топ комментарии
+7
Героям слава!!!
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02.05.2025 07:47
+5
Цікаво, а буде у кацапні на побєдобєсіє акція - "З червоної площі на фронт" ?
А то такі надраєні танки/машини готують на парад, а по факту - понаварюють заліза/арматури на непотріб і в атаку....
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02.05.2025 08:00
+5
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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02.05.2025 08:04
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Героям слава!!!
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02.05.2025 07:47 Ответить
Цікаво, а буде у кацапні на побєдобєсіє акція - "З червоної площі на фронт" ?
А то такі надраєні танки/машини готують на парад, а по факту - понаварюють заліза/арматури на непотріб і в атаку....
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02.05.2025 08:00 Ответить
В цьому руслі також цікаво, чи буде на параді техніка з мангалами та гравіцапотанки )
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02.05.2025 08:48 Ответить
Можна їм влаштувати і навпаки шлях - з фронту на парад: перед тим обстріляти місця скупчення
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02.05.2025 08:56 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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02.05.2025 08:04 Ответить
BBC

Реальные потери, очевидно, намного выше, чем можно установить через открытые источники. Опрошенные нами военные специалисты предполагают, что наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших.

Это объясняется тем, что тела существенного числа солдат, погибших в последние месяцы, могут все еще находится на поле боя. Чтобы вынести их, нужно дополнительно рисковать здоровьем выживших военных, которые могут попасть под удары беспилотников.
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02.05.2025 08:16 Ответить
Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе подразделений самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

С 22 декабря 2022 года сепаратисты ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск, а власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе.
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02.05.2025 08:17 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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02.05.2025 08:18 Ответить
+4
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02.05.2025 08:33 Ответить
Невже на московії нема чи зовсім мало розумних людей проста арифметика 1 мл зсбаранено чоловіків це мінус 1 мл родин з ц 3 дітьми баби одиначки упадок економяки інваліди розруха питання хто у виграші впк металурги енергетики шахтарі не прості а хаз,їва алігатори банкіри і пропагандони жиди **** беєва попов сікельов помьоті шавкки армянські маракуша з чолвіком
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02.05.2025 08:35 Ответить
******, тому і гонить, на убій московитів, щоб 9 травня, він зміг прозвітувати московітам, про tel:1000000 1000000 закобздонених ним орків, в Україні з 2022 року!
У ****** ж План є….
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02.05.2025 08:43 Ответить
Хто ж його буде рахувати нормальним диктатором, якщо він навіть ляма своїх рабів не зміг знищити в пеклі війни ...
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02.05.2025 08:52 Ответить
Минув 4090 день москальсько-української війни.
200!! одиниць знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Логістика, арта та ППО файно, броня присутня. І знову танків більше ніж ББМ.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 954 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
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02.05.2025 08:44 Ответить
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02.05.2025 08:46 Ответить
 
 