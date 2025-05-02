Общие боевые потери РФ с начала войны – около 954300 человек (+1110 за сутки), 10 741 танк, 27 186 артсистем, 22369 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 954 300 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 954300 (+1110) человек,
танков - 10741 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 22369 (+5) ед,
артиллерийских систем - 27186 (+50) ед,
РСЗО - 1375 (+0) ед,
средства ППО - 1152 (+4) ед,
самолетов - 370 (+0) ед,
вертолетов - 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 34539 (+138),
крылатые ракеты - 3196 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 46882 (+132) ед,
специальная техника - 3869 (+0)
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А то такі надраєні танки/машини готують на парад, а по факту - понаварюють заліза/арматури на непотріб і в атаку....
Реальные потери, очевидно, намного выше, чем можно установить через открытые источники. Опрошенные нами военные специалисты предполагают, что наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших.
Это объясняется тем, что тела существенного числа солдат, погибших в последние месяцы, могут все еще находится на поле боя. Чтобы вынести их, нужно дополнительно рисковать здоровьем выживших военных, которые могут попасть под удары беспилотников.
С 22 декабря 2022 года сепаратисты ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск, а власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе.
У ****** ж План є….
200!! одиниць знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Логістика, арта та ППО файно, броня присутня. І знову танків більше ніж ББМ.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 954 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.