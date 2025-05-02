Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 954300 осіб (+1110 за добу), 10 741 танк, 27 186 артсистем, 22369 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 954 300 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 02.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 954300 (+1110) осіб,
танків ‒ 10741 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 22369 (+5) од,
артилерійських систем – 27186 (+50) од,
РСЗВ – 1375 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1152 (+4) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів - 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34539 (+138),
крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 46882 (+132) од,
спеціальна техніка ‒ 3869 (+0)
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А то такі надраєні танки/машини готують на парад, а по факту - понаварюють заліза/арматури на непотріб і в атаку....
Реальные потери, очевидно, намного выше, чем можно установить через открытые источники. Опрошенные нами военные специалисты предполагают, что наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших.
Это объясняется тем, что тела существенного числа солдат, погибших в последние месяцы, могут все еще находится на поле боя. Чтобы вынести их, нужно дополнительно рисковать здоровьем выживших военных, которые могут попасть под удары беспилотников.
С 22 декабря 2022 года сепаратисты ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск, а власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе.
У ****** ж План є….
200!! одиниць знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Логістика, арта та ППО файно, броня присутня. І знову танків більше ніж ББМ.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 954 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.