УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12235 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
2 021 14

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 954300 осіб (+1110 за добу), 10 741 танк, 27 186 артсистем, 22369 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 954 300 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 02.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 954300 (+1110) осіб,

танків ‒ 10741 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 22369 (+5) од,

артилерійських систем – 27186 (+50) од,

РСЗВ  – 1375 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1152 (+4) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів - 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34539 (+138),

крилаті ракети  ‒ 3196 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни  - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 46882 (+132) од,

спеціальна техніка ‒ 3869 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони 110-ї ОМБр знищили дві БМП з російською піхотою на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17482) Генштаб ЗС (6614) ліквідація (3955) знищення (7298)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Героям слава!!!
показати весь коментар
02.05.2025 07:47
+5
Цікаво, а буде у кацапні на побєдобєсіє акція - "З червоної площі на фронт" ?
А то такі надраєні танки/машини готують на парад, а по факту - понаварюють заліза/арматури на непотріб і в атаку....
показати весь коментар
02.05.2025 08:00
+5
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
02.05.2025 08:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям слава!!!
показати весь коментар
02.05.2025 07:47 Відповісти
Цікаво, а буде у кацапні на побєдобєсіє акція - "З червоної площі на фронт" ?
А то такі надраєні танки/машини готують на парад, а по факту - понаварюють заліза/арматури на непотріб і в атаку....
показати весь коментар
02.05.2025 08:00 Відповісти
В цьому руслі також цікаво, чи буде на параді техніка з мангалами та гравіцапотанки )
показати весь коментар
02.05.2025 08:48 Відповісти
Можна їм влаштувати і навпаки шлях - з фронту на парад: перед тим обстріляти місця скупчення
показати весь коментар
02.05.2025 08:56 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
02.05.2025 08:04 Відповісти
BBC

Реальные потери, очевидно, намного выше, чем можно установить через открытые источники. Опрошенные нами военные специалисты предполагают, что наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших.

Это объясняется тем, что тела существенного числа солдат, погибших в последние месяцы, могут все еще находится на поле боя. Чтобы вынести их, нужно дополнительно рисковать здоровьем выживших военных, которые могут попасть под удары беспилотников.
показати весь коментар
02.05.2025 08:16 Відповісти
Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе подразделений самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

С 22 декабря 2022 года сепаратисты ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск, а власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе.
показати весь коментар
02.05.2025 08:17 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
02.05.2025 08:18 Відповісти
+4
показати весь коментар
02.05.2025 08:33 Відповісти
Невже на московії нема чи зовсім мало розумних людей проста арифметика 1 мл зсбаранено чоловіків це мінус 1 мл родин з ц 3 дітьми баби одиначки упадок економяки інваліди розруха питання хто у виграші впк металурги енергетики шахтарі не прості а хаз,їва алігатори банкіри і пропагандони жиди **** беєва попов сікельов помьоті шавкки армянські маракуша з чолвіком
показати весь коментар
02.05.2025 08:35 Відповісти
******, тому і гонить, на убій московитів, щоб 9 травня, він зміг прозвітувати московітам, про tel:1000000 1000000 закобздонених ним орків, в Україні з 2022 року!
У ****** ж План є….
показати весь коментар
02.05.2025 08:43 Відповісти
Хто ж його буде рахувати нормальним диктатором, якщо він навіть ляма своїх рабів не зміг знищити в пеклі війни ...
показати весь коментар
02.05.2025 08:52 Відповісти
Минув 4090 день москальсько-української війни.
200!! одиниць знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Логістика, арта та ППО файно, броня присутня. І знову танків більше ніж ББМ.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 954 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
показати весь коментар
02.05.2025 08:44 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2025 08:46 Відповісти
 
 