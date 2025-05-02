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РФ выпустила 150 БПЛА по Украине: ПВО сбила 64 цели, 62 - локационно потеряны. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 2 мая 2025 года. Сколько целей сбито

В ночь на 2 мая российские войска запустили по Украине 150 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - оккупированный Крым

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 64 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и в центре страны.

62 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

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Атака шахидов 2 мая 2025 года. Сколько целей сбито

Автор: 

обстрел (27292) ПВО (2768) Воздушные силы (2324) Шахед (1034) война в Украине (4044)


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Щось після "великого знищеня заводу в Элабугі" нічого не змінилось, скільки пускали шахедів, стільки і пусткають. А от нагороди і премії в ГУР поотримували..
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02.05.2025 09:30 Ответить
Херово,багато ішаків долітає..Свинособаки задрали висоту польоту по максимуму і мобільні групи стрілкотнею їх не достають..Під час крайніх нальотів не чути "гепардів"..
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02.05.2025 09:31 Ответить
 
 