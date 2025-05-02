РФ выпустила 150 БПЛА по Украине: ПВО сбила 64 цели, 62 - локационно потеряны. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 2 мая российские войска запустили по Украине 150 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - оккупированный Крым

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 64 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и в центре страны.



62 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

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