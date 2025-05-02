РФ выпустила 150 БПЛА по Украине: ПВО сбила 64 цели, 62 - локационно потеряны. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 2 мая российские войска запустили по Украине 150 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - оккупированный Крым
"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 64 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и в центре страны.
62 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.
Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.
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Алексей Дэвидсон
показать весь комментарий02.05.2025 09:30 Ответить Мне нравится 0
Микола Січень #601514
показать весь комментарий02.05.2025 09:31 Ответить Мне нравится 0
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