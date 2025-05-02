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Новини Результат роботи ППО
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РФ випустила 150 БпЛА по Україні: ППО збила 64 цілі, 62 - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 2 травня 2025 року. Скільки цілей збито

У ніч на 2 травня російські війська запустили по Україні 150 безпілотників різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували з напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Чауда - окупований Крим

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та в центрі країни.

62 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Також читайте: Ворог завдав масованого удару по локомотиворемонтному заводу у Запоріжжі, - "Укрзалізниця"

Атака шахедів 2 травня 2025 року. Скільки цілей збито

Автор: 

обстріл (28613) ППО (3208) Повітряні сили (2663) Шахед (1036) війна в Україні (4079)


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Щось після "великого знищеня заводу в Элабугі" нічого не змінилось, скільки пускали шахедів, стільки і пусткають. А от нагороди і премії в ГУР поотримували..
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02.05.2025 09:30 Відповісти
В окупованому Криму вночі пролунали вибухи: мешканці заявили про масовану атаку. ВIДЕО
Русня не може наше виробництво дронів заглушити до нуля, при їх можливостях.
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02.05.2025 10:10 Відповісти
Херово,багато ішаків долітає..Свинособаки задрали висоту польоту по максимуму і мобільні групи стрілкотнею їх не достають..Під час крайніх нальотів не чути "гепардів"..
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02.05.2025 09:31 Відповісти
 
 