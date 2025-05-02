РФ випустила 150 БпЛА по Україні: ППО збила 64 цілі, 62 - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 2 травня російські війська запустили по Україні 150 безпілотників різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували з напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Чауда - окупований Крим

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та в центрі країни.



62 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

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