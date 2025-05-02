Изнасиловал свою 9-летнюю дочь: в Киевской области мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы, - Нацполиция

Броварской суд признал 41-летнего мужчину виновным в изнасиловании своей малолетней дочери и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Киевщины и областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ .

По данным следствия, преступление было совершено в октябре 2023 года. Мужчина зашел в комнату своей 9-летней дочери, где, убедившись в отсутствии свидетелей, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

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Правоохранители задержали подозреваемого в декабре 2024 года, и с тех пор он находился под стражей. Мать ребенка обнаружила неподобающее поведение мужчины случайно, заметив его непристойные действия в отношении дочери во время просмотра телевизора. Когда женщина спросила дочь о возможном насилии, девочка подтвердила факт издевательств, признавшись, что боялась рассказать об этом раньше из-за страха потерять материнскую любовь.

Педагоги и школьный психолог также показали изменения в поведении ребенка, который с октября 2023 года стал замкнутым, потерял интерес к учебе и избегал разговоров о своем положении.

В суде своей вины мужчина не признал.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 152 и части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины. Кроме тюремного заключения, его данные внесены в реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы малолетних.

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