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Новости Изнасилование детей
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Изнасиловал свою 9-летнюю дочь: в Киевской области мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы, - Нацполиция

Броварской суд признал 41-летнего мужчину виновным в изнасиловании своей малолетней дочери и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Киевщины и областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ .

В Киевской области суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал 9-летнюю дочь

По данным следствия, преступление было совершено в октябре 2023 года. Мужчина зашел в комнату своей 9-летней дочери, где, убедившись в отсутствии свидетелей, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

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Правоохранители задержали подозреваемого в декабре 2024 года, и с тех пор он находился под стражей. Мать ребенка обнаружила неподобающее поведение мужчины случайно, заметив его непристойные действия в отношении дочери во время просмотра телевизора. Когда женщина спросила дочь о возможном насилии, девочка подтвердила факт издевательств, признавшись, что боялась рассказать об этом раньше из-за страха потерять материнскую любовь.

Педагоги и школьный психолог также показали изменения в поведении ребенка, который с октября 2023 года стал замкнутым, потерял интерес к учебе и избегал разговоров о своем положении.

В суде своей вины мужчина не признал.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 152 и части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины. Кроме тюремного заключения, его данные внесены в реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы малолетних.

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Автор: 

дети (6510) изнасилование (919) Киевская область (4147)


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Урод!
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02.05.2025 14:59 Ответить
(censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored)
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02.05.2025 15:00 Ответить
Тепер кукурікатиме біля параші.
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02.05.2025 15:02 Ответить
Тільки утилізація
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02.05.2025 15:22 Ответить
Выйдет в 53 и может повторить... лучше кастрировать
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02.05.2025 15:41 Ответить
12? Малувато як на мене.
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02.05.2025 15:48 Ответить
Дебіл! Баб не вистачало, чи що?
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02.05.2025 15:50 Ответить
За межею розуміння .Просто в крематорій . За реєстром педофілів , в Україні таких виродків 870 осіб , це ті що відбули покарання і ходять нашими вулицями .
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02.05.2025 16:06 Ответить
 
 