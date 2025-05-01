Изнасиловал и развращал малолетних во время уроков: на Полтавщине будут судить преподавателя вокала, - прокуратура. ФОТО
Ювенальные прокуроры Полтавской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении преподавателя вокала, которому инкриминируют изнасилование и сексуальное насилие в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.
Об этом сообщили на сайте Полтавской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, мужчина занимался репетиторством по месту своего проживания и в арендованных помещениях. Во время занятий он систематически совершал сексуальные преступления в отношении детей, заставлял их фотографироваться обнаженными. Установлено по меньшей мере трех потерпевших.
Среди обвинений - развращение малолетних, принуждение к участию в создании порнографических материалов, а также изготовление и хранение детской порнографии. Действия были совершены повторно (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УК Украины).
Подозреваемого разоблачили осенью 2024 года. Сейчас он находится под стражей. Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУНП в Полтавской области.
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