Ґвалтував і розбещував малолітніх під час уроків: на Полтавщині судитимуть викладача вокалу, - прокуратура. ФОТО

Ювенальні прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно викладача вокалу, якому інкримінують зґвалтування та сексуальне насильство щодо осіб, які не досягли 14-річного віку.

Про це повідомили на сайті Полтавської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, чоловік займався репетиторством за місцем свого проживання та в орендованих приміщеннях. Під час занять він систематично вчиняв сексуальні злочини щодо дітей, змушував їх фотографуватися оголеними. Встановлено щонайменше трьох потерпілих.

Серед обвинувачень - розбещення малолітніх, примус до участі у створенні порнографічних матеріалів, а також виготовлення та зберігання дитячої порнографії. Дії були вчинені повторно (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

Підозрюваного викрили восени 2024 року. Зараз він перебуває під вартою. Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУНП у Полтавській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підпалив автомобіль військового у Харкові: затримано підлітка, якого завербували спецслужби РФ. ФОТОрепортаж