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Новини Зґвалтування дітей
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Зґвалтував свою 9-річну доньку: на Київщині чоловіка ув’язнили на 12 років, - Нацполіція

Броварський суд визнав 41-річного чоловіка винним у зґвалтуванні власної малолітньої доньки та призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Київщини та обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ. 

На Київщині суд виніс вирок чоловіку, який зґвалтував 9-річну доньку

За даними слілства, злочин було скоєно у жовтні 2023 року. Чоловік зайшов до кімнати своєї 9-річної доньки, де, переконавшись у відсутності свідків, вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

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Правоохоронці затримали підозрюваного у грудні 2024 року, і з того часу він перебував під вартою. Мати дитини виявила неналежну поведінку чоловіка випадково, помітивши його непристойні дії щодо доньки під час перегляду телевізора. Коли жінка запитала доньку про можливе насильство, дівчинка підтвердила факт знущань, зізнавшись, що боялася розповісти про це раніше через страх втратити материнську любов.

Педагоги та шкільний психолог також засвідчили зміни у поведінці дитини, яка з жовтня 2023 року стала замкнутою, втратила інтерес до навчання та уникала розмов про своє становище.

У суді своєї провини чоловік не визнав.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 4 статті 152 та частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України. Окрім тюремного ув'язнення, його дані внесено до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи малолітніх.

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Автор: 

діти (5083) зґвалтування (386) Київська область (4039)


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Урод!
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02.05.2025 14:59 Відповісти
(censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored)
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02.05.2025 15:00 Відповісти
Тепер кукурікатиме біля параші.
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02.05.2025 15:02 Відповісти
Тільки утилізація
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02.05.2025 15:22 Відповісти
Выйдет в 53 и может повторить... лучше кастрировать
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02.05.2025 15:41 Відповісти
12? Малувато як на мене.
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02.05.2025 15:48 Відповісти
Дебіл! Баб не вистачало, чи що?
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02.05.2025 15:50 Відповісти
 
 