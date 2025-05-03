РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8338 посетителей онлайн
Новости Сокращение госбюджета США
2 184 15

Администрация Трампа предлагает сократить на $163 млрд бюджет США в 2026 году, - Reuters

трамп,рубио,гегсет

В пятницу, 2 мая, администрация президента США Дональда Трампа представила проект федерального бюджета, который предусматривает сокращение расходов на $163 млрд в 2026 году. Проект предусматривает уменьшение финансирования в сферах образования и жилищного строительства США, но в то же время увеличение расходов на оборону и безопасность границ страны.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"По данным Административно-бюджетного управления Белого дома, внутренняя безопасность получит почти на 65% больше финансирования, тогда как необоронные дискреционные расходы сократятся на 23% - до самого низкого уровня с 2017 года", - пишет Reuters.

Отмечается, что из бюджета планируется изъять более $2 млрд из Службы внутренних доходов.

"В этот критический момент нам нужен исторический бюджет - такой, который прекратит финансирование нашего упадка, поставит американцев на первое место и предоставит беспрецедентную поддержку нашей армии и национальной безопасности", - заявил директор Бюджетно-контрольного управления Рассел Воут.

Кроме этого, проект предусматривает дальнейшее сокращение налогов, введенных в 2017 году, что, по оценкам независимых прогнозистов, может увеличить государственный долг на $5 трлн. Общий объем долга уже приближается к $36 трлн.

Также читайте: Трамп о демократах, которые хотят его импичмента: "Вышли из-под контроля и полные психи"

Автор: 

бюджет (4837) США (26815) Трамп Дональд (5360)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Ці придурки, замість утримувать корову, та доїть з неї молоко, просто її ріжуть - щоб відразу нагодувать народ м"ясом, і він був їм вдячний СЬОГОДНІ... Що буде ПОТІМ - вони не думають...
Бісмарку приписують вислів: "Війну виграли німецький учитель та німецький фельдфебель...". Зменшення витрат на освіту, у майбутньому, призведе до того, що США нікого буде посадить за пульти складних систем озброєння - з-за низького рівня освіти...
показать весь комментарий
03.05.2025 01:19
+4
Я бачу - ти великий "зберігатель державних грошей"? У мене просте питання - а кого ти поставиш до станка, посадиш за кермо транспорту, чи кому ти даси зброю ЗАВТРА? Щоб вони тебе годували та захищали... Зараз не махають лопатою і не воюють дрючком... Зараз життя вимагає освіченості. СРСР поніс великів втрати у війні саме з-за низької освіченості населення... Американці хочуть того самого? І чим тоді закінчить США? Росією? США, на протязі століть, вигравали саме з-за експлуатації освічених емігрантів... Тобі маленький приклад: у часи І Світової війни уряд Росії хотів розмістить замовлення на виготовлення великої партії гвинтівок. Надали документацію гвинтівки Мосіна. Американські інженери подивилися і заявили, що не можуть це зробить - з-за низького рівня підготовки працівників. Тому почали випускать гвинтівку Вінчестера, зі скобою Генрі, під російський патрон. Після війни, з розореної Європи, до США приїхала маса спеціалістів, які підняли промисловість США високо. Потім те саме повторилося після ІІ Світової... Зараз у США ніхто вже не поїде... І свою освіченість США угробить збирається...
показать весь комментарий
03.05.2025 02:45
+3
Поставивши завдання "наздогнати і перегнати Америку" і пообіцявши за 20 років побудувати в СРСР комунізм, М.Хрущов розгорнув широку програму реформування економіки.

Трамп - вчи історію, перед тим, як реформувати економіку!
показать весь комментарий
03.05.2025 01:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гроші потечуть рікою, але треба трохи потерпіти🤣🤣🤣
показать весь комментарий
03.05.2025 01:06 Ответить
Ці придурки, замість утримувать корову, та доїть з неї молоко, просто її ріжуть - щоб відразу нагодувать народ м"ясом, і він був їм вдячний СЬОГОДНІ... Що буде ПОТІМ - вони не думають...
Бісмарку приписують вислів: "Війну виграли німецький учитель та німецький фельдфебель...". Зменшення витрат на освіту, у майбутньому, призведе до того, що США нікого буде посадить за пульти складних систем озброєння - з-за низького рівня освіти...
показать весь комментарий
03.05.2025 01:19 Ответить
За ті гроші що моє графство витрачає на кожного школяра, можливо починаючи з 18 років платити їм $1200-1500 доларів щомісяця, ВЕЧНО! То есть и их потомки будут получать эти деньги. И какие такие знания они получают в школе которые стоили бы этих денег? Если читать и писать научились, то это уже здорово
показать весь комментарий
03.05.2025 02:18 Ответить
Я бачу - ти великий "зберігатель державних грошей"? У мене просте питання - а кого ти поставиш до станка, посадиш за кермо транспорту, чи кому ти даси зброю ЗАВТРА? Щоб вони тебе годували та захищали... Зараз не махають лопатою і не воюють дрючком... Зараз життя вимагає освіченості. СРСР поніс великів втрати у війні саме з-за низької освіченості населення... Американці хочуть того самого? І чим тоді закінчить США? Росією? США, на протязі століть, вигравали саме з-за експлуатації освічених емігрантів... Тобі маленький приклад: у часи І Світової війни уряд Росії хотів розмістить замовлення на виготовлення великої партії гвинтівок. Надали документацію гвинтівки Мосіна. Американські інженери подивилися і заявили, що не можуть це зробить - з-за низького рівня підготовки працівників. Тому почали випускать гвинтівку Вінчестера, зі скобою Генрі, під російський патрон. Після війни, з розореної Європи, до США приїхала маса спеціалістів, які підняли промисловість США високо. Потім те саме повторилося після ІІ Світової... Зараз у США ніхто вже не поїде... І свою освіченість США угробить збирається...
показать весь комментарий
03.05.2025 02:45 Ответить
Поставивши завдання "наздогнати і перегнати Америку" і пообіцявши за 20 років побудувати в СРСР комунізм, М.Хрущов розгорнув широку програму реформування економіки.

Трамп - вчи історію, перед тим, як реформувати економіку!
показать весь комментарий
03.05.2025 01:21 Ответить
Станом на 2025 рік, проєкт федерального бюджету США становить приблизно 6 трильйонів доларів (6 000 млрд). Якщо скорочення витрат планується на 163 мільярди доларів, то це приблизно:

(163 / 6000) × 100 ≈ 2,72%

Отже, скорочення на 163 мільярди доларів становить близько 2,7% від загального федерального бюджету США
показать весь комментарий
03.05.2025 01:31 Ответить
Гораздо больше нужно сокращать. На те деньги что тут за один год просераются кем попало ВСУ до Урала могло бы дойти
показать весь комментарий
03.05.2025 02:06 Ответить
Кем это попало всу просерают?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
03.05.2025 02:11 Ответить
Дійти до Уралу, щоби ЩО?
показать весь комментарий
03.05.2025 08:09 Ответить
шо б, зустрітися з китайцями.
як, союзники на ельбі.
показать весь комментарий
03.05.2025 08:31 Ответить
треба з чогось починати
Маск оголосив економію на $140 мільярда
показать весь комментарий
03.05.2025 04:31 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2025 05:37 Ответить
Прогнозую, що закону про бюджет наступного фінансового року в США не приймуть. Знову будуть обходитись тимчасовими.
показать весь комментарий
03.05.2025 08:33 Ответить
Та так воно й буде! Бо ніякий фінансист, чи економіст, не здатен розібраться в "трампономіці"... Коли у глави держави сьогодні - "ДВА", а завтра - "ПІВТОРА"...
показать весь комментарий
03.05.2025 08:39 Ответить
а, мені подобається!
піндоси повинні поповній вижрати свою пихатись та надмірність!
піндоси, у всьому світі, ведуть себе так само, як і кацапи, донедавньо.
кацапи отримали *****, відповзли.
черга піндосів.
показать весь комментарий
03.05.2025 08:36 Ответить
 
 