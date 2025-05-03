Администрация Трампа предлагает сократить на $163 млрд бюджет США в 2026 году, - Reuters

В пятницу, 2 мая, администрация президента США Дональда Трампа представила проект федерального бюджета, который предусматривает сокращение расходов на $163 млрд в 2026 году. Проект предусматривает уменьшение финансирования в сферах образования и жилищного строительства США, но в то же время увеличение расходов на оборону и безопасность границ страны.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"По данным Административно-бюджетного управления Белого дома, внутренняя безопасность получит почти на 65% больше финансирования, тогда как необоронные дискреционные расходы сократятся на 23% - до самого низкого уровня с 2017 года", - пишет Reuters.

Отмечается, что из бюджета планируется изъять более $2 млрд из Службы внутренних доходов.

"В этот критический момент нам нужен исторический бюджет - такой, который прекратит финансирование нашего упадка, поставит американцев на первое место и предоставит беспрецедентную поддержку нашей армии и национальной безопасности", - заявил директор Бюджетно-контрольного управления Рассел Воут.

Кроме этого, проект предусматривает дальнейшее сокращение налогов, введенных в 2017 году, что, по оценкам независимых прогнозистов, может увеличить государственный долг на $5 трлн. Общий объем долга уже приближается к $36 трлн.

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