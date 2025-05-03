Адміністрація Трампа пропонує скоротити на $163 млрд бюджет США у 2026-му, - Reuters

У п’ятницю, 2 травня, адміністрація президента США Дональда Трампа представила проєкт федерального бюджету, який передбачає скорочення витрат на $163 млрд у 2026 році. Проєкт передбачає зменшення фінансування у сферах освіти та житлового будівництва США, але водночас збільшення видатків на оборону та безпеку кордонів країни.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За даними Адміністративно-бюджетного управління Білого дому, внутрішня безпека отримає майже на 65% більше фінансування, тоді як необоронні дискреційні витрати скоротяться на 23% - до найнижчого рівня з 2017 року", - пише Reuters.

Зазначається, що з бюджету планується вилучити понад $2 млрд зі Служби внутрішніх доходів.

"У цей критичний момент нам потрібен історичний бюджет – такий, що припинить фінансування нашого занепаду, поставить американців на перше місце і надасть безпрецедентну підтримку нашій армії та національній безпеці", – заявив директор Бюджетно-контрольного управління Рассел Воут.

Окрім цього, проєкт предбачає подальше скорочення податків, запроваджених у 2017 році, що, за оцінками незалежних прогнозистів, може збільшити державний борг на $5 трлн. Загальний обсяг боргу вже наближається до $36 трлн.

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