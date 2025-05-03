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Новини Скорочення держбюджету США
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Адміністрація Трампа пропонує скоротити на $163 млрд бюджет США у 2026-му, - Reuters

трамп,рубіо,гегсет

У п’ятницю, 2 травня, адміністрація президента США Дональда Трампа представила проєкт федерального бюджету, який передбачає скорочення витрат на $163 млрд у 2026 році. Проєкт передбачає зменшення фінансування у сферах освіти та житлового будівництва США, але водночас збільшення видатків на оборону та безпеку кордонів країни.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За даними Адміністративно-бюджетного управління Білого дому, внутрішня безпека отримає майже на 65% більше фінансування, тоді як необоронні дискреційні витрати скоротяться на 23% - до найнижчого рівня з 2017 року", - пише Reuters.

Зазначається, що з бюджету планується вилучити понад $2 млрд зі Служби внутрішніх доходів.

"У цей критичний момент нам потрібен історичний бюджет – такий, що припинить фінансування нашого занепаду, поставить американців на перше місце і надасть безпрецедентну підтримку нашій армії та національній безпеці", – заявив директор Бюджетно-контрольного управління Рассел Воут.

Окрім цього, проєкт предбачає подальше скорочення податків, запроваджених у 2017 році, що, за оцінками незалежних прогнозистів, може збільшити державний борг на $5 трлн. Загальний обсяг боргу вже наближається до $36 трлн.

Читайте також: США реформуватимуть Сухопутні сили із врахуванням досвіду війни в Україні, - The Wall Street Journal

Автор: 

бюджет (2995) США (23009) Трамп Дональд (5785)


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Гроші потечуть рікою, але треба трохи потерпіти🤣🤣🤣
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03.05.2025 01:06 Відповісти
Ці придурки, замість утримувать корову, та доїть з неї молоко, просто її ріжуть - щоб відразу нагодувать народ м"ясом, і він був їм вдячний СЬОГОДНІ... Що буде ПОТІМ - вони не думають...
Бісмарку приписують вислів: "Війну виграли німецький учитель та німецький фельдфебель...". Зменшення витрат на освіту, у майбутньому, призведе до того, що США нікого буде посадить за пульти складних систем озброєння - з-за низького рівня освіти...
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03.05.2025 01:19 Відповісти
За ті гроші що моє графство витрачає на кожного школяра, можливо починаючи з 18 років платити їм $1200-1500 доларів щомісяця, ВЕЧНО! То есть и их потомки будут получать эти деньги. И какие такие знания они получают в школе которые стоили бы этих денег? Если читать и писать научились, то это уже здорово
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03.05.2025 02:18 Відповісти
Поставивши завдання "наздогнати і перегнати Америку" і пообіцявши за 20 років побудувати в СРСР комунізм, М.Хрущов розгорнув широку програму реформування економіки.

Трамп - вчи історію, перед тим, як реформувати економіку!
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03.05.2025 01:21 Відповісти
Станом на 2025 рік, проєкт федерального бюджету США становить приблизно 6 трильйонів доларів (6 000 млрд). Якщо скорочення витрат планується на 163 мільярди доларів, то це приблизно:

(163 / 6000) × 100 ≈ 2,72%

Отже, скорочення на 163 мільярди доларів становить близько 2,7% від загального федерального бюджету США
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03.05.2025 01:31 Відповісти
Гораздо больше нужно сокращать. На те деньги что тут за один год просераются кем попало ВСУ до Урала могло бы дойти
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03.05.2025 02:06 Відповісти
Кем это попало всу просерают?🤣🤣🤣
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03.05.2025 02:11 Відповісти
 
 