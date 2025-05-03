Враг атаковал Николаев "шахедами", были взрывы, работала ПВО
Ночью 3 мая, около 3.55 в Николаеве прогремели взрывы. Город находился под российской атакой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Враг атаковал город БПЛА типа Shahed 131/136. Под ударом находилась промышленная инфраструктура. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Обстрелы области
В течение суток враг дважды бил дронами типа FPV по Куцурубской громаде. Днем совершил атаку дроном типа FPV г. Очакова Очаковской громады.
А под вечер атаковал ударным БПЛА, тип которого устанавливается, Первомайскую поселковую громаду.
Пострадавших нет.
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