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Враг атаковал Николаев "шахедами", были взрывы, работала ПВО

Шахеды атаковали Николаев

Ночью 3 мая, около 3.55 в Николаеве прогремели взрывы. Город находился под российской атакой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Враг атаковал город БПЛА типа Shahed 131/136. Под ударом находилась промышленная инфраструктура. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Обстрелы области

В течение суток враг дважды бил дронами типа FPV по Куцурубской громаде. Днем совершил атаку дроном типа FPV г. Очакова Очаковской громады. 

А под вечер атаковал ударным БПЛА, тип которого устанавливается, Первомайскую поселковую громаду.

Пострадавших нет.

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Автор: 

Николаев (2153) Николаевская область (2129) обстрел (27312) Очаков (89) Шахед (1035) Николаевский район (60) Первомайский район (3) Куцуруб (7)


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