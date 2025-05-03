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Ворог атакував Миколаїв "шахедами", лунали вибухи, працювала ППО

Шахеди атакували Миколаїв

Вночі 3 травня, близько 3.55 у Миколаєві пролунали вибухи. Місто перебувало під російською атакою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136". Під ударом перебувала промислова інфраструктура. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Обстріли області

Протягом доби ворог двічі бив дронами типу FPV по Куцурубській громаді. Вдень  здійснив атаку дроном типу FPV м. Очакова Очаківської громади.

А підвечір атакував ударним БпЛА, тип якого встановлюється, Первомайську селищну громаду.

Постраждалих немає.

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Автор: 

Миколаїв (1807) Миколаївська область (2279) обстріл (28633) Очаків (205) Шахед (1038) Миколаївський район (64) Первомайський район (3) Куцуруб (7)


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