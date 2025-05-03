Ворог атакував Миколаїв "шахедами", лунали вибухи, працювала ППО
Вночі 3 травня, близько 3.55 у Миколаєві пролунали вибухи. Місто перебувало під російською атакою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136". Під ударом перебувала промислова інфраструктура. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Обстріли області
Протягом доби ворог двічі бив дронами типу FPV по Куцурубській громаді. Вдень здійснив атаку дроном типу FPV м. Очакова Очаківської громади.
А підвечір атакував ударним БпЛА, тип якого встановлюється, Первомайську селищну громаду.
Постраждалих немає.
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