Ворог атакував Миколаїв "шахедами", лунали вибухи, працювала ППО

Вночі 3 травня, близько 3.55 у Миколаєві пролунали вибухи. Місто перебувало під російською атакою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136". Під ударом перебувала промислова інфраструктура. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Обстріли області

Протягом доби ворог двічі бив дронами типу FPV по Куцурубській громаді. Вдень здійснив атаку дроном типу FPV м. Очакова Очаківської громади.

А підвечір атакував ударним БпЛА, тип якого встановлюється, Первомайську селищну громаду.

Постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворожі безпілотники атакували Миколаївщину: поранено жінку, знеструмлено Куцурубську громаду